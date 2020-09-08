Українська атлетка Марина Бех-Романчук в яскравій боротьбі стала другою в Німеччині



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Марина Бех-Романчук вдруге поспіль стала другою Світлина - Дмитро Вакулка, ФЛАУ

Марина поступилася тільки чинній чемпіонці світу

Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала другою на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау.

Наша атлетка свій найкращий стрибок продемонструвала в п’ятій спробі, в якій полетіла на 6,85 метра.

Ліпше виступила тільки чинна чемпіонка світу Малайка Мігамбо з Німеччини, яка першою в цьому сезоні стрибнула за сім метрів – 7,03 м.

Третьою з результатом 6,69 м стала білоруска Настасья Мирончик-Іванова, яка у суботу перемогла Марину Бех-Романчук на змаганнях в австрійському Інсбруку.

Нагадаємо, що трохи раніше в Дассау весь п’єдестал обійняли українські стрибунки у висоту.