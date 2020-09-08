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    Українська атлетка Марина Бех-Романчук в яскравій боротьбі стала другою в Німеччині

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    Марина Бех-Романчук вдруге поспіль стала другою - Українська атлетка Марина Бех-Романчук в яскравій боротьбі стала другою в Німеччині
    Марина Бех-Романчук вдруге поспіль стала другою
    Світлина - Дмитро Вакулка, ФЛАУ

    Марина поступилася тільки чинній чемпіонці світу

    Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала другою на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау.

    Наша атлетка свій найкращий стрибок продемонструвала в п’ятій спробі, в якій полетіла на 6,85 метра.

    Ліпше виступила тільки чинна чемпіонка світу Малайка Мігамбо з Німеччини, яка першою в цьому сезоні стрибнула за сім метрів – 7,03 м.

    Третьою з результатом 6,69 м стала білоруска Настасья Мирончик-Іванова, яка у суботу перемогла Марину Бех-Романчук на змаганнях в австрійському Інсбруку.

    Нагадаємо, що трохи раніше в Дассау весь п’єдестал обійняли українські стрибунки у висоту.

     Читайте також: Марина Бех-Романчук вперше в кар’єрі виграла етап легкоатлетичної Діамантової ліги
    легка атлетика Марина Бех-Романчук стрибки у довжину Малайка Мігамбо Настасья Мирончик-Іванова
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