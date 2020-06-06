«Люди проголосували». Боксер Беринчик висловив думку про окупацію Криму Росією



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Денис Беринчик намагався відповісти дипломатично Фото - Instagram Дениса Беринчика

Спортсмен каже, що українці можуть вважати Крим українським, але одначе там триколор

Срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні, український професійний боксер Денис Беринчик поділився думками про Крим. За його словами, громадяни України можуть називати півострів українським, але по суті в Криму підняті російські прапори.

«Крим може бути для наших українців Кримом, але, коли ти відкриваєш карту, у нього триколор. Була автономна республіка, від'єдналася, проголосували. Прийшли чоловічки, не прийшли чоловічки... Але Коли сьогодні туди їдеш, проїжджаєш прикордонну службу однієї країни та іншої країни. Думаю, територію ніхто не віддасть, а інші її не заберуть», - розповів Беринчик в інтерв'ю, розміщеному на сторінці порталу Sport Arena в Instagram.

Нагадаємо, що друзі Беринчика, інші боксери Усик і Ломаченко через постійні антиукраїнські висловлювання і участь у російському пропагандистському фільмі потрапили у базу «Миротворця».