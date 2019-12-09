Красуня-львів'янка стала чемпіонкою світу з муай-тай



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Олена Овчинникова має чимало титулів Фото із соцмереж

Олена Овчинникова доповнила колекцію новим поясом

Українка Олена Овчинникова стала чемпіонкою світу з муай-тай за версією WBC. Овчинникова перемогла француженку Сінді Сільвестр.

Бій відбувся під час турніру у Львові. П'ятираундовий поєдинок завершився перемогою українки одноголосним рішенням суддів.

На старті поєдинку Овчинникова відправила Сільвестр у нокдаун та мала перевагу у наступних раундах.

Українка протягом бою атакувала француженку короткими серіями й мала декілька нагод достроково завершити поєдинок.

Олена Овчинникова - професійна кікбоксерка, спеціалістка зі змішаних бойових мистецтв. Чемпіонка Європи зі змішаних бойових мистецтв у найлегшій ваговій категорії за версією ISKA (2009 рік), чемпіонка світу з кікбоксингу за версією WKA (2008, 2010 роки) та ISKA (2009, 2010 роки). Чемпіонка Європи з кікбоксингу та тайського боксу за версією ISKA (2007 рік). Чемпіонка світу серед професіоналів з кікбоксингу за версією WKF (2010, 2016 роки). Чемпіонка світу з тайського боксу муей-тай за найпрестижнішою версією WBC (2014 рік) та WMC-D1 у ваговій категорії 54 кг (2015 рік).