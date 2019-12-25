Український кікбоксер Адамчук яскраво переміг росіянина в бою у Нідерландах (відео)



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Сергій Адамчук здолав суперника роздільним рішенням суддів shemagazine.nl

Криворіжець здобув 40-ву перемогу в кар’єрі

Український боєць Сергій Адамчук (40-11, 15 КО) здобув яскраву перемогу над росіянином Алєксєєм Ульяновим (29-7-1, 7 КО) в рамках шоу кікбоксингу Glory 74, яке відбулося в нідерландському Арнемі.

У запеклій дуелі українець здолав суперника роздільним рішенням суддів – 29:28, 29:28, 27:30, 27:30, 29:28.

Зауважимо, що криворіжець Сергій Адамчук свого часу виступав у ММА, але свою кар’єру там призупинив, виїхавши до Нідрландів, де повернувся в «рідний» кікбоксинг.

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