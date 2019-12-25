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    Український кікбоксер Адамчук яскраво переміг росіянина в бою у Нідерландах (відео)

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    Сергій Адамчук здолав суперника роздільним рішенням суддів - Український кікбоксер Адамчук яскраво переміг росіянина в бою у Нідерландах (відео)
    Сергій Адамчук здолав суперника роздільним рішенням суддів
    shemagazine.nl

    Криворіжець здобув 40-ву перемогу в кар’єрі

    Український боєць Сергій Адамчук (40-11, 15 КО) здобув яскраву перемогу над росіянином Алєксєєм Ульяновим (29-7-1, 7 КО) в рамках шоу кікбоксингу Glory 74, яке відбулося в нідерландському Арнемі.

    У запеклій дуелі українець здолав суперника роздільним рішенням суддів – 29:28, 29:28, 27:30, 27:30, 29:28.

    Зауважимо, що криворіжець Сергій Адамчук свого часу виступав у ММА, але свою кар’єру там призупинив, виїхавши до Нідрландів, де повернувся в «рідний» кікбоксинг.

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    кікбоксинг ММА Сергій Адамчук
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