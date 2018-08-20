Українська паралімпійська збірна з плавання тріумфувала на чемпіонаті Європи в Дубліні



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Українцям вдалося зібрали 106 нагород - 33 золотих, 44 срібних та 29 бронзових

Національна паралімпійська збірна з плавання тріумфально виступила чемпіонату Європи та очолила загальнокомандний медальний залік.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

У Дубліні, де проходила першість, українцям вдалося зібрали 106 нагород - 33 золотих, 44 срібних та 29 бронзових.

Тріумфували, зокрема, переможці і призери літніх Паралімпійських Ігор у Ріо - Єлизавета Мерешко, яка виборола вісім нагород – п’ять золотих та три три срібні, а також Максим Кріпак з чотирма золотими та трьома срібними медалями.