Українська шпажистка вийшла у півфінал і ґарантувала собі медаль чемпіонату світу



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Олена Кривицька на чемпіонатах світу виступає неймовірно стабільно Федерація фехтування України

Олена Кривицька може стати призеркою світового чемпіонату втретє поспіль

32-річна тернополянка Олена Кривицька пробилася у півфінал чемпіонату світу з фехтування, який стартував в угорській столиці Будапешті.

Свій турнірний шлях наша шпажистка розпочала зі впевненої перемоги над румункою Анною Марією Попеску - 15:6. Після того був важкий чвертьфінал, у якому Олена всього на один удар здолала кореянку Кан Йон-Мі - 15:14.

Тим самим, Олена ґарантувала собі мінімум бронзову медаль. То в разі, якщо не вдасться подолати сита півфіналу. В разі ж перемоги над китаянкую Шень Лін Кривицька вперше в кар'єрі вийде у фінал чемпіонату світу.

На двох попередніх світових першостях Олена вигравала бронзу: в 2015-му в Москві в командній першості, в Ляйпціґу-2017 - в особистій.

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