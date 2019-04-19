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    Українська фехтувальниця похизувалася фото в білизні і розповіла про свою дієту

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    Олена Кривицька віддає перевагу овочам і фруктам - Українська фехтувальниця похизувалася фото в білизні і розповіла про свою дієту
    Олена Кривицька віддає перевагу овочам і фруктам
    Instagram Олени Кривицької

    Олена Кривицька вже більше місяця не їсть м'яса, риби і морепродуктів

    Дворазова бронзова призерка з фехтування на шпагах, 32-річна тернополянка Олена Кривицька розмістила у власному Instagram спокусливе фото в білизні, у якому вона хизується своєю прекрасною формою і розповіла про власні переваги в їжі.

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    «Просили написати як і що я їм, - звернулася до своїх підписників Олена. - Тут все дуже просто. Нічого особливого, в основному я їм овочі, фрукти, іноді каші. Усі ці викрутаси - їсти 5-6 разів на день - ну його в баню! Я їм, коли захочу (вранці зазвичай прокидаюся від того, що вже клацаю дзьобиком). Це може бути і двічі на день.

    Зазвичай, вранці я їм кашу з фруктами, сирник, протеїнові млинці або ще люблю авокадо. Загалом не переймаюсь. Звичайно, каша - тільки та, яка довго вариться, все інше - вже не те. А ці граноли готові (раніше їх тріскалася тільки так) - там дуууже багато цукру. Краще зробити таку вдома самому. Але я цього не роблю.

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    Олена Кривицька каже, що хотіла би притримуватися суворішої дієти

    На обід зазвичай їм овочі тушковані, салат або мої слабкості: вегетаріанську піцу, хачапурі по-аджарськи, пасту з овочами. Взагалі можна щось підібрати - залежить від настрою.

    Увечері - зазвичай салат або фрукти. Уже більше місяця не їм м'яса, риби і морепродуктів. Дуже подобається, дуже рада, що відмовилася від усього цього.

    Стосовно солодкого!

    Я його дуууже люблю, але мені його дуууже не можна. Тому доводиться себе обмежувати.
    Молоко в основному беру рослинне. У більшості випадків - рисове. Воно трохи солодкувате, мені до смаку, подобається більше за решту варіантів. Горіхи - люблю кеш'ю. Сухофрукти - курагу, фініки.

    Не думаю, що таке харчування підійде всім, тому не агітую і не раджу. Все дуже індивідуально. Пишу виключно тому, що запитали.

    І. Взагалі,  дуже люблю яйця, але і їх зараз намагаюся не їсти. А раніше могла з'їсти штук шість за раз. Що поробиш - слабкості, вони такі.

    P.S. Я б хотіла харчуватися правильно, але поки не виходить».

     Читайте також: Кривицька та Нікішин виграли етап Кубку України з фехтування на шпагах у Харкові
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