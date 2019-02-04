Українська сноубордистка Аннамарі Данча: «Широкі вулиці, привітні люди»



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Аннамарі Данча в захваті від Солт-Лейк-Сіті Фейсбук Аннимарі Данчі

Наші спортсмени готуються до старту на чемпіонаті світу

Вже завтра, 5 лютого на олімпійській трасі 2002 року в Парк-Сіті (штат Юта) на чемпіонаті світу зі сноуборду стартує найсильніша з українських представниць цього виду спорту, учасниця трьох Олімпіад Аннамарі Данча-Чундак.

Напередодні спортсменка виклала у власних соцмережах світлини із Солт-Лейк-Сіті. І підписала їх наступним чином: «Трошки з американського життя. Широкі вулиці, величезні авто, привітні люди. Тільки приємні враження після одного дня».

Крім Аннимарі Данчі на світовому чемпіонаті в Парк-Сіті українська збірна буде представлена її земляком з Закарпаття Євгеном Гулієм, а також киянами Олександрою Мальованою, Олександром Белінським і Романом Олександрівським.