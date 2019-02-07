Срібна призерка ЧС: У лютому буде два етапи Кубка світу, але через брак коштів участі у них не братиму



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Наразі Аннамарі Данча насолоджується відпочинком у США Фейсбук Аннимарі Данчі

Цікаві реалії нашого спорту — призерка чемпіонату світу не їде на кубкові етапи, бо немає фінансування

Аннамарі Данча, срібна медалістка чемпіонату світу зі сноубордингу, який відбувався у Парк-Сіті (штат Юта, США), поділилася планами на другу частину сезону.

В інтерв’ю «Карпатському об’єктиву» спортсменка зазначила, що в лютому пропустить 2 етапи Кубка світу через брак коштів, але в березні продовжить своїх виступи.

«Після цих змагань ми планували поїхати на чемпіонат Канади, однак зважаючи на хороший виступ на чемпіонаті світу прийняли рішення трохи відпочити і подорожувати США, адже зворотний квиток до України на 16 лютого, тож у дні, які залишилися, хочу насолодитися цією країною. У лютому буде проведено два етапи Кубка світу, але через брак коштів участі у них я не братиму. А ось на етапах Кубка світу у Швейцарії (9 березня) та Німеччині (24 березня) змагатимуся. Також у планах виступ у чемпіонаті України, який відбудеться 27-28 лютого.

Як і всі спортсмени, прагну здобути олімпійське "золото". Але й крім того є багато титулів, які б хотілося записати до свого активу. Зокрема, перемога в загальному заліку Кубка світу. Загалом у спорті завжди є до чого прагнути. Головне – постійно працювати над собою і все поступово має прийти. Хочеться сподіватися, що ця медаль стане лише початком моїх звершень», - сказала Данча.

Нагадаємо, 5 лютого збірна України зі сноуборду вперше в історії виборола медаль чемпіонатів світу.

Аннамарі Данча стала однією з головних сенсацій змагань - за результатами кваліфікації вона пробилася до топ-16 лише із 15-м результатом. Згодом вона впевнено подолала 1/8 та 1/4 фіналу. У півфіналі українська сноубордистка взяла гору над бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2018 німкенею Рамоною Гофмайстер, а у головному заїзді мірялася силами із швейцаркою Жюлі Цоґґ. Спортсменки йшли в одному темпі, однак на фініші українка поступилася з різницею менш ніж в одну секунду. Таким чином, Данча стала срібною призеркою ЧС-2019.