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    Українська та російська команди потрапили до однієї групи на турнірі з футзалу

    Жіночі клуби «IMS-НУХТ» і «МосПолітех» зіграють між собою на турнірі у Нідерландах
    У нідерландському Драхтені відбулося жеребкування жіночого Турніру чемпіонів з футзалу. Представником України на цьому турнірі стане київський «IMS-НУХТ», інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Шість команд було поділено на дві групи. Усі поєдинки відбудуться у Нідерландах з 26-го по 29-е березня. Група
    • Вчора, 16:33
    • Розсилка

    Жіночі клуби «IMS-НУХТ» і «МосПолітех» зіграють між собою на турнірі у Нідерландах

    У нідерландському Драхтені відбулося жеребкування жіночого Турніру чемпіонів з футзалу.

    Представником України на цьому турнірі стане київський «IMS-НУХТ», інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    Шість команд було поділено на дві групи. Усі поєдинки відбудуться у Нідерландах з 26-го по 29-е березня.

    Група А
    «Олімпус» (Італія)
    «Драхстер Бойс» (Нідерланди)
    «Бенфіка»  (Португалія)

    Група B
    «IMS-НУХТ» (Україна)
    «Атлетико» (Іспанія)
    «МосПолітех» (Росія)

    Календар матчів:

    26 березня
    «IMS-НУХТ» (Україна) – «Атлетико» (Іспанія)

    28 березня
    «IMS-НУХТ» (Україна) – «МосПолітех» (Росія)

    29 березня
    Матч за п’яте місце, матч за третє місце, фінал.

    Зауважимо, що УЄФА розводить клуби з України та Росії, і вони між собою можуть зустрітися тільки у фіналі на нейтральному полі.

    футзал
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