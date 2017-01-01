Українська та російська команди потрапили до однієї групи на турнірі з футзалу
- Вчора, 16:33
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Розсилка
Жіночі клуби «IMS-НУХТ» і «МосПолітех» зіграють між собою на турнірі у Нідерландах
У нідерландському Драхтені відбулося жеребкування жіночого Турніру чемпіонів з футзалу.
Представником України на цьому турнірі стане київський «IMS-НУХТ», інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Шість команд було поділено на дві групи. Усі поєдинки відбудуться у Нідерландах з 26-го по 29-е березня.
Група А
«Олімпус» (Італія)
«Драхстер Бойс» (Нідерланди)
«Бенфіка» (Португалія)
Група B
«IMS-НУХТ» (Україна)
«Атлетико» (Іспанія)
«МосПолітех» (Росія)
Календар матчів:
26 березня
«IMS-НУХТ» (Україна) – «Атлетико» (Іспанія)
28 березня
«IMS-НУХТ» (Україна) – «МосПолітех» (Росія)
29 березня
Матч за п’яте місце, матч за третє місце, фінал.
Зауважимо, що УЄФА розводить клуби з України та Росії, і вони між собою можуть зустрітися тільки у фіналі на нейтральному полі.