Українська та російська команди потрапили до однієї групи на турнірі з футзалу

Жіночі клуби «IMS-НУХТ» і «МосПолітех» зіграють між собою на турнірі у Нідерландах

У нідерландському Драхтені відбулося жеребкування жіночого Турніру чемпіонів з футзалу. Представником України на цьому турнірі стане київський «IMS-НУХТ», інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Шість команд було поділено на дві групи. Усі поєдинки відбудуться у Нідерландах з 26-го по 29-е березня. Група