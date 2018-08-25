Українська тенісистка Цюрпалевич виграла титул на юніорському турнірі у Молдові



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Аліна Цюрпалевич. Фото ФТУ

Українські тенісисти провели вирішальні матчі на змаганнях ITF Juniors

У Кишиневі відбулися фінальні матчі в одиночному розряді турніру п'ятої категорії.

16-річна Аліна Цюрпалевич, що отримала перший номер посіву, здобула впевнену перемогу над своєю 17-річною співвітчизницею Валерією Шейкіною, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію – 6:2, 6:0.

Це був третій фінал для львів'янки у поточному сезоні, у якому вона виграла свій другий титул ITF Juniors.

У минулому році вона стала чемпіонкою домашнього турніру п'ятої категорії під Києвом, а у цьому поступилася у фіналі турніру четвертої категорії у Туреччині та п'ятої категорії у Рівному.

У фіналі турніру серед юнаків зазнав поразки 17-річний Данило Федоров, який був посіяний під третім номером.

Уродженець Білгород-Дністровського не зміг виграти свій дебютний титул, програвши восьмому сіяному 18-річному молдаванину Василю Донцю – 0:6, 6:2, 4:6.

За день до того в обох парних фіналах у столиці Молдови святкували перемогу представники України.

15-річний Мирослав Бондар і 14-річний Артем Подорожний обіграли чеський дует Іван Горбушин / Йозеф Труглар з рахунком 6:3, 1:6, 10:7, а у фіналі серед дівчат зустрічалися українські пари: Катерина Рубльовська та Віра Тагашева перемогли Карину Качур та Аліну Цюрпалевич – 3:6, 7:5, 12:10.

Джерело: btu.org.ua