Українська тенісистка Козлова вийшла у чвертьфінал на турнірі в Ташкенті



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Українка виграла ще один матч на турнірі WTA в Узбекистані.

Друге коло

Катерина Козлова (Україна) - Фіона Ферро (Франція) 7-5, 6-4

Матч тривав півтори години. Козлова не змогла подати на перший сет при рахунку 5-4, але потім зробила ще один брейк, після чого захистила свою подачу.

Поступаючись 1-3 у другому сеті, Катерина далі до кінця гри віддала Ферро тільки один гейм. На рахунку українки по три брейка в кожній партії (на своїй подачі програла чотири гейми за поєдинок).

В 1/4 фіналу наша тенісистка буде боротися з переможницею зустрічі Анна-Кароліна Шмідлова (Словаччина, WTA 80) - Нао Хібіни (Японія, WTA 128).

Нагадаємо, у першому колі Катерина Козлова здобула перемогу над лідером посіву.

Джерело: btu.org.ua