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    Українська тенісистка Завацька обіграла колишню 26-ту ракетку світу

    А от Людмила Кіченок вибула з турніру у Штутгарті
    Українська тенісистка Катарина Завацька впевнено вийшла до другого кола турніру ITF з призовим фондом 25 000 $ Wiesbaden Tennis Open у Вісбадені, Німеччина. У матчі першого раунду 18-річна рівнянка розгромила колишню 26-ту ракетку світу австрійську тенісистку Таміру Пашек. Рахунок зустрічі – 6:1, 6:1. Поєдинок тривав 63 хвилини. Наступною
    • 26 Квiтня, 14:56
    • Розсилка
    Катарина Завацька
    Катарина Завацька

    А от Людмила Кіченок вибула з турніру у Штутгарті

    Українська тенісистка Катарина Завацька впевнено вийшла до другого кола турніру ITF з призовим фондом 25 000 $ Wiesbaden Tennis Open у Вісбадені, Німеччина.

    У матчі першого раунду 18-річна рівнянка розгромила колишню 26-ту ракетку світу австрійську тенісистку Таміру Пашек.

    Рахунок зустрічі – 6:1, 6:1. Поєдинок тривав 63 хвилини.

    Наступною суперницею Каті стане Єкатерине Горгодзе з Грузії.

    Водночас, українська тенісистка Людмила Кіченок не змогла подолати стартовий бар'єр парних змагань на турнірі WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті.

    У матчі першого кола австралійсько-український дует Адамчак / Кіченок поступився американсько-німецькій парі Ейтаво / Грюнефельд, «посіяної» під четвертим номером.

    Рахунок матчу – 6:7(7), 6:3, 1:10.

    Нагадаємо, раніше Надія Кіченок вибула вже у першому раунді парного розряду на турнірі WTA у Штутгарті.

    Джерело: tennisua.org

    Німеччина теніс Людмила Кіченок
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