Українська тенісистка Завацька обіграла колишню 26-ту ракетку світу
- 26 Квiтня, 14:56
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А от Людмила Кіченок вибула з турніру у Штутгарті
Українська тенісистка Катарина Завацька впевнено вийшла до другого кола турніру ITF з призовим фондом 25 000 $ Wiesbaden Tennis Open у Вісбадені, Німеччина.
У матчі першого раунду 18-річна рівнянка розгромила колишню 26-ту ракетку світу австрійську тенісистку Таміру Пашек.
Рахунок зустрічі – 6:1, 6:1. Поєдинок тривав 63 хвилини.
Наступною суперницею Каті стане Єкатерине Горгодзе з Грузії.
Водночас, українська тенісистка Людмила Кіченок не змогла подолати стартовий бар'єр парних змагань на турнірі WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті.
У матчі першого кола австралійсько-український дует Адамчак / Кіченок поступився американсько-німецькій парі Ейтаво / Грюнефельд, «посіяної» під четвертим номером.
Рахунок матчу – 6:7(7), 6:3, 1:10.
Нагадаємо, раніше Надія Кіченок вибула вже у першому раунді парного розряду на турнірі WTA у Штутгарті.
Джерело: tennisua.org