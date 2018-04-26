Українська тенісистка Завацька обіграла колишню 26-ту ракетку світу

А от Людмила Кіченок вибула з турніру у Штутгарті

Українська тенісистка Катарина Завацька впевнено вийшла до другого кола турніру ITF з призовим фондом 25 000 $ Wiesbaden Tennis Open у Вісбадені, Німеччина. У матчі першого раунду 18-річна рівнянка розгромила колишню 26-ту ракетку світу австрійську тенісистку Таміру Пашек. Рахунок зустрічі – 6:1, 6:1. Поєдинок тривав 63 хвилини. Наступною