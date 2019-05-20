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    Українська велогонщиця виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу

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    Яна Беломоїна - Українська велогонщиця виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу
    Яна Беломоїна
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    Яна Беломоїна стала третьою в маунтебайку на етапі Кубка світу в німецькому Альбштадті

    Українська велогонщиця Яна Беломоїна виборола бронзову медаль в маунтенбайку на етапі Кубка світу в німецькому Альбштадті.

    Напередодні спортсменка не надто вдало виступила на короткій трасі “шорт-трек”, тому на старті основної гонки опинилася лише у четвертій лінії, інформує прес-служба НОК України.

    Однак Беломоїна продемонструвала неабияку силу волі та виборола нагороду. Перше коло вона завершила 39-ю, але зуміла відіграти більше двох десятків позицій і дісталася п’єдесталу з результатом 1.27,34.

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