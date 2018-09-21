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    Українське дербі у Греції та іспити для Коноплянки і Ярмоленка. Вікенд для українських футболістів

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    Євген Коноплянка - Українське дербі у Греції та іспити для Коноплянки і Ярмоленка. Вікенд для українських футболістів
    Євген Коноплянка

    Окрім того, у Бельгії «Андерлехт» Макаренка зіграє зі «Стандардом» Лучкевича

    Для футболістів збірної України, яких Андрій Шевченко викликав до старту Ліги націй, клубний вікенд може розпочатися за класикою – у суботу, 22 вересня.

    Є сподівання, що Олександр Зінченко зможе потрапити не лише до заявки свого «Манчестер Сіті» на виїзний поєдинок шостого туру прем’єр-ліги проти «Кардіфф Сіті», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Також є надія, що воротар «Леганеса» Андрій Лунін опиниться в обоймі головного тренера на гру з «Ейбаром», яку команда українця проведе на полі суперника.

    Ближче до вечора суботи може відбутися повернення до бундесліги Євгена Коноплянки, який попустив попередній матч «Шальке» у чемпіонаті через дискваліфікацію. На гельзенкірхенців очікує домашній екзамен «Баварією».

    У неділю в англійській першості «Вест Гем» Андрія Ярмоленка зіграє у дербі проти «Челсі».

    У першості Бельгії «Гент» Романа Яремчука прийматиме «Брюгге», «Андерлехт» Євгена Макаренка – «Стандард» Валерія Лучкевича, а «Генк» Руслана Маліновського на виїзді зіграє із «Серкль-Брюгге».

    Нарешті, у чемпіонаті Греції очікується гаряче класичне протистояння: ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова на стадіоні «Тумба» боротиметься з АЕКом Дмитра Чигринського.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ українці Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко
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