Збірна України з хокею перемогла Румунії у Європейському кубку націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У грудневому турі новоствореного турніру IIHF Україна проводить три зустрічі з Румунією з 11 по 13 грудня
фото: ФХУ

Перший гол у матчі записав на свій рахунок 17-річний дебютант збірної України Денис Жеребко

Національна збірна України провела перший із трьох поєдинків проти Румунії в межах Європейського кубку націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Команди розпочали зустріч доволі обережно – обом, схоже, був потрібен час, щоб призвичаїтися до нових ігрових поєднань, яких вистачало як у Румунії, так і в України. Результативні моменти глядачі побачили вже у другому періоді.

Символічно, що перший гол у матчі записав на свій рахунок 17-річний дебютант збірної України Денис Жеребко. Асистували йому партнери по київському «Соколу» – Віктор Захаров та Денис Бородай. Наприкінці періоду, граючи в меншості, Гліб Крівошапкін скористався помилкою суперника, увімкнув свою фірмову швидкість і технічно реалізував вихід сам на сам – 2:0.

На старті третього періоду українці діяли впевненіше й закономірно збільшили перевагу голом Олександра Пересунька – 3:0. Румуни не мали права програвати стартовий домашній матч «на нуль», можливо, саме завдяки цьому їм вдалося двічі відзначитися та повернути інтригу в кінцівку гри.

Спроба зрівняти рахунок, знявши голкіпера, успіху господарям не принесла.

Варто зазначити, що найкращим гравцем матчу у складі збірної України було визнано Дениса Жеребка.

Європейський кубок націй

Berceni Arena Sport Center, Бухарест, Румунія

Румунія – Україна 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Кидки: 25:33 (10:11, 4:11, 11:11)

Штраф: 6:6 (2:0, 0:4, 4:2)

Шайби: 0:1 – Жеребко (Захаров, Бородай), 31:55. 0:2 – Крівошапкін (меншість), 38:06. 0:3 – Пересунько (Мазур, Ворона), 45:07. 1:3 – Рот (Антал, Геше О.), 49:20. 2:3 – Петер (Ладай), 51:07.

Нагадаємо, прихильник Путіна Овечкін прокоментував неучасть російських хокеїстів в Олімпіаді-2026.

