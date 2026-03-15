Фіналіссіма-2026 скасована через конфлікт на Близькому Сході

Аргентина є чинним переможцем Фіналіссіми і через скасування матчу продовжить мати цей статус ще чотири роки

Катар не зможе прийняти матч між найкращими збірними Європи і Південної Америки

УЄФА офіційно оголосила про скасування Фіналіссіми-2026, у якій мали зустрітися чинні чемпіони Європи, іспанці, та Південної Америки, аргентинці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву УЄФА.

Причина відмови від поєдинку

Матч був запланований на 27 березня 2026 року на стадіоні «Лусаїл» у Катарі. Основною причиною неможливості проведення гри в Досі стала різка дестабілізація політичної та безпекової ситуації в регіоні, спричинена ескалацією конфлікту на Близькому Сході. Після ракетних та дронових атак, що зачепили територію Катару наприкінці лютого, місцева влада була змушена призупинити проведення великих спортивних заходів.

Провалені перемовини щодо нової дати

УЄФА спільно з КОНМЕБОЛ намагалися врятувати престижний турнір, запропонувавши кілька альтернативних варіантів, проте жоден із них не отримав схвалення від Аргентинської футбольної асоціації. Спершу пропонувалося зіграти на «Сантьяго Бернабеу» 27 березня з рівним розподілом квитків між двома командами. Аргентина відхилила це, побоюючись фактичної домашньої переваги іспанців. Потім УЄФА запропонувала провести першу гру в Мадриді у березні 2026, а другу – в Буенос-Айресі перед Євро/Копа Америка 2028. Цей план також був відкинутий аргентинською стороною. Натомість пропозиції зіграти в Лісабоні або Римі 27 або 30 березня не влаштували AFA через логістичні та організаційні складнощі.

Аргентина висунула зустрічну пропозицію зіграти матч після Чемпіонату світу, але іспанська федерація не змогла знайти вільних вікон у своєму календарі. Останньою спробою Аргентини була готовність грати виключно 31 березня, проте ця дата виявилася технічно неможливою для реалізації з боку УЄФА та телевізійних трансляторів. У підсумку, через відсутність консенсусу, престижний трофей Артеміо Франкі залишиться без розіграшу в цьому циклі, а титул чинного переможця формально зберігається за Аргентиною після перемоги над Італією у 2022 році.

Втрачена дуель Мессі і Ямаля

Скасування матчу позбавило футбольний світ історичної «битви поколінь»: 38-річного Ліонеля Мессі проти 18-річного Ламіна Ямаля. Юний іспанський футболіст вважає аргентинську легенду найкращим футболістом в історії, а Мессі зазначав, що Ямаль нагадує йому молодшу версію себе. Організатори висловили глибоке розчарування, подякувавши Катару та мадридському «Реалу» за спроби сприяти проведенню гри, але визнали, що обставини виявилися сильнішими за спортивні інтереси.

Нагадаємо, що Трамп під час зустрічі з Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном. Мессі натомість подарував Президенту США фірмовий м'яч «Інтер Маямі», на якому залишили автографи гравці клубу.