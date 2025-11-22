Головна Спорт Новини
Українські тхеквондисти вибороли дві медалі у перший день чемпіонату Європи

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Українські тхеквондисти вибороли дві медалі у перший день чемпіонату Європи
Маненков є чотирнадцятим номером світового рейтингу
фото: соціальні мережі

Маненков і Костеневич відкрили лік медалям для України

Двома бронзовими медалями завершився стартовий день континентальної першості з тхеквондо, яка проходить у швейцарському Еглі. Про це повідомляє Главком з посиланням на Base of Ukrainian sports. 

Першу медаль для нашої країни виборов Максим Маненков у ваговій категорії до 58 кг. У чвертьфіналі у нього був непростий поєдинок з нідерландцем Міланом Молле, який завершився у трьох періодах перемогою українця. У півфіналі він поступився французу Матісу Алесіо 0:2 (9-16, 10-25) та другий рік поспіль завершив змагання на третій позиції. Варто відзначити, що Маненков змінив вагову категорію з 54 на 58 кг, де здобув золото Універсіади та бронзу ЧЄ. 

Другу бронзу виборола Дар'я Костеневич (до 57 кг), яка уперше в кар'єрі дійшла до 1/2 фіналу континентальної першості. Сестра віцечемпіона минулорічної континентальної першості Костянтина Костеневича отримала четвертий номер посіву та мала важкий поєдинок в 1/8 проти сербки, яку все ж зуміла перемогти. У чвертьфіналі вона впевнено здолала литовку, а у боротьбі за фінал зустрілася з першою «нейтральною» сіяною, якій поступилася у трьох періодах (2-2, 0-11, 5-9). 

Змагання триватимуть ще один день: завтра будуть змагатися вагові категорії до 68 та до 80 кг у чоловіків та до і понад 67 кг у жінок. 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

