В'ячеслав Дацик раніше повідомляв, що разом із сином Ярославом служитиме у 31-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді

21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі

Пропагандисти повідомляють, що син російського неонациста та бійця ММА В'ячеслава Дацика Ярослав був ліквідований на фронті захисниками України. Про це інформує «Главком».

Ліквідація окупанта Ярослава Дацика

«Ярослав загинув внаслідок влучання БПЛА», – повідомила джерело російських пропагандистів.

В'ячеслав Дацик раніше повідомляв, що він разом із сином служитиме у 31-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді.

В'ячеслав Дацик: що відомо

46-річний Дацик провів 15 боїв у змішаних єдиноборствах, у яких він здобув 7 перемог (3 нокаутом). У боксі він провів 10 поєдинків та здобув 7 перемог (4 нокаутом).

Дацик раніше був членом російської неонацистської організації «Слов'янський союз» (СС). Відомий своїми скандальними заявами.

Він неодноразово затримувався російською поліцією та притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.