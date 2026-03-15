Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ на фронті ліквідували сина скандального російського неонациста та бійця ММА Дацика

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
В'ячеслав Дацик (праворуч) раніше повідомляв, що разом із сином Ярославом служитиме у 31-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді

21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі

Пропагандисти повідомляють, що син російського неонациста та бійця ММА В'ячеслава Дацика Ярослав був ліквідований на фронті захисниками України. Про це інформує «Главком».

Ліквідація окупанта Ярослава Дацика

«Ярослав загинув внаслідок влучання БПЛА», – повідомила джерело російських пропагандистів.

В'ячеслав Дацик раніше повідомляв, що він разом із сином служитиме у 31-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді.

В'ячеслав Дацик: що відомо

46-річний Дацик провів 15 боїв у змішаних єдиноборствах, у яких він здобув 7 перемог (3 нокаутом). У боксі він провів 10 поєдинків та здобув 7 перемог (4 нокаутом).

Дацик раніше був членом російської неонацистської організації «Слов'янський союз» (СС). Відомий своїми скандальними заявами.

Він неодноразово затримувався російською поліцією та притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: росія спорт війна ММА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua