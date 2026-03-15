Українська паралімпійка Кононова увійшла до десятки мультимедалісток Ігор в Італії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Українська паралімпійка Кононова увійшла до десятки мультимедалісток Ігор в Італії
До цього року найуспішнішою Паралімпіадою для Олександри Кононової був Ванкувер-2010, де вона здобула чотири медалі
фото: Reuters

Кононова провела найуспішнішу Паралімпіаду в кар'єрі

Українська паралижниця та парабіатлоністка Олександра Кононова опинилася у десятці найкращих спортсменів Паралімпіади-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком».

Яке місце посіла Кононова у рейтингу?

Завдяки п’яти нагородам, здобутим на Паралімпійських іграх 2026, Олександра Кононова увійшла до числа найуспішніших мультимедалістів турніру. У загальному рейтингу за кількістю медалей вона посіла шосте місце. Свої нагороди українка виборола у двох дисциплінах – у змаганнях з парабіатлону та паралижних перегонів.

Зокрема, Кононова стала однією з кількох спортсменок, які на цих Іграх здобули по п’ять медалей. Серед представників парабіатлону та паралижних перегонів вона опинилася четвертою, оскільки інші спортсмени з таким самим доробком випередили українку завдяки більшій кількості золотих і срібних нагород у своїй колекції. До того ж виступ Кононової став найуспішнішим серед української команди на цих Іграх.

Очолила ж загальний рейтинг мультимедалістів австрійська спортсменка Вероніка Айгнер, яка виступає у парагірськолижному спорті. Вона стала беззаперечною лідеркою Ігор, здобувши чотири золоті та одну срібну медаль. Другу позицію посіла американська спортсменка Оксана Мастерс – багаторазова паралімпійська чемпіонка, яка народилася в Україні та виступає за США. Вона традиційно змагалася одразу у двох дисциплінах, паралижних перегонах і парабіатлоні, та знову опинилася серед найуспішніших спортсменок Паралімпіади. Третє місце у цьому рейтингу посіла представниця Південної Кореї Юнджі Кім, яка виступає в одному класі з Мастерс.

Десятка найуспішніших спортсменів Паралімпіади-2026

  1. Вероніка Айгнер (парагірськолижний спорт, Австрія): 4 золота + 1 срібло
  2. Оксана Мастерс (паралижні перегони, парабіатлон, США): 4 золота + 1 бронза
  3. Юнджі Кім (паралижні перегони, парабіатлон, Південна Корея): 2 золота + 3 срібла
  4. Джакомо Бертаньолі (парагірськолижний спорт, Італія): 2 золота + 2 срібла + 1 бронза
  5. Юе Ван (паралижні перегони, парабіатлон, Китай): 2 золота + 1 срібло + 2 бронзи
  6. Олександра Кононова (паралижні перегони, парабіатлон, Україна): 1 золото + 1 срібло + 3 бронзи
  7. Джейк Адікофф (паралижні перегони, США): 4 золота
  8. Сідні Петерсон (паралижні перегони, США): 3 золота + 1 срібло
  9. Йоганнес Айгнер (парагірськолижний спорт, Австрія): 3 золота + 1 бронза
  10. Ебба Ааршу (парагірськолижний спорт, Швеція): 3 золота + 1 бронза

Усі медалі Олександри Кононової на Паралімпіаді-2026 

  • 7 березня: золото у спринті (парабіатлон)
  • 8 березня: бронза в індивідуальній гонці (парабіатлон)
  • 13 березня: бронза у спринті-персьюті (парабіатлон)
  • 14 березня: срібло у змішаній естафеті (паралижні перегони)
  • 15 березня: бронза в індивідуальній гонці на 20 кілометрів (паралижні перегони)

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Паралімпіада-2026. Усі медалі збірної України
Паралімпіада-2026. Усі медалі збірної України
Українська паралімпійка Кононова увійшла до десятки мультимедалісток Ігор в Італії
Українська паралімпійка Кононова увійшла до десятки мультимедалісток Ігор в Італії
Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день
Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день
ЗСУ на фронті ліквідували сина скандального російського неонациста та бійця ММА Дацика
ЗСУ на фронті ліквідували сина скандального російського неонациста та бійця ММА Дацика
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня
Фіналіссіма-2026 скасована через конфлікт на Близькому Сході
Фіналіссіма-2026 скасована через конфлікт на Близькому Сході

