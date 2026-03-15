Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день

Олександра Кононова стала третьою на найдовшій дистанції, додавши до свого активу п'яту медаль з Італії

Україна завершила Паралімпіаду-2026 в Італії на медальній ноті

15 березня 2026 року українські спортсмени завершили виступ на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Дві нагороди в паралижних перегонах

У заключний день Паралімпіади-2026 українці виступали у лижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем, де змогли здобути дві нагороди.

Срібну медаль у класі спортсменів із порушенням зору виборов Олександр Казік разом із гайдом Сергієм Кучерявим. Український тандем провів дуже стабільну гонку: Казік майже на всіх відрізках тримався на другій позиції, поступаючись лише майбутньому чемпіону Джейку Адікоффу. На початку дистанції він вже був серед лідерів, а на кількох проміжках навіть показував найкращий час відрізку, що дозволяло скорочувати відставання. У заключній частині дистанції Казік поступово відігравав секунди і на фініші скоротив відставання до семи секунд, утримавши срібну позицію.

Ще одну нагороду для України здобула Олександра Кононова, яка стала бронзовою призеркою у жіночій гонці серед спортсменок класу стоячи. Українка розпочала дистанцію четвертою, але вже на середині гонки змогла піднятися у призову трійку. Протягом другої половини дистанції Кононова демонструвала високий темп, що дозволило їй певний час піднятися на друге місце. Втім на фінішному колі Вільде Нільсен з Норвегії змогла повернути срібну позицію, а українка завершила гонку з бронзою.

Окрім призерів, на дистанції виступили й інші українські спортсмени. У чоловічому класі сидячи Павло Баль фінішував четвертим і зупинився за крок від подіуму. Григорій Шимко завершив гонку дев’ятим, а Олександр Алексик показав дванадцятий результат, тоді як Василь Кравчук на старт дистанції не вийшов.

У чоловічому класі стоячи найкращий результат серед українців показав Серафим Драгун, який фінішував п’ятим. Дмитро Середа завершив гонку на п’ятнадцятій позиції, а Сергій Романюк також не стартував. У жіночій гонці цього класу, окрім бронзи Кононової, четвертою фінішувала Людмила Ляшенко, п’ятою – Ірина Буй, тоді як Богдана Конашук завершила гонку дев’ятою.

У чоловічих перегонах серед спортсменів із порушенням зору сьоме місце посів Дмитро Суярко разом із гайдом Олександром Ніконовичем, десятим фінішував Максим Мурашковський із гайдом Віталієм Трушем, а Ігор Кравчук разом із гайдом Андрієм Доценком завершив дистанцію тринадцятим. У жіночій гонці цього класу Оксана Шишкова разом із гайдом Артемом Казаряном посіла шосте місце, а Романа Лобашева з гайдом Анастасією Шабалдіною стала сьомою.

Схід з дистанції єдиного українського парагірськолижника

Цього ж дня Україна була представлена і в парагірськолижному спорті. Єдиний український спортсмен у цьому виді, Максим Гелюта, стартував у слаломі. Однак завершити виступ йому не вдалося: під час проходження траси українець зійшов із дистанції та не зміг дістатися фінішу. Для спортсмена з Ковеля ця Паралімпіада стала дебютною, тому вже за чотири роки він спробує підкорити наступні Ігри.

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.