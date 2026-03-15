Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день

glavcom.ua
Олександра Кононова стала третьою на найдовшій дистанції, додавши до свого активу п'яту медаль з Італії
фото: Reuters

Україна завершила Паралімпіаду-2026 в Італії на медальній ноті

15 березня 2026 року українські спортсмени завершили виступ на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Дві нагороди в паралижних перегонах

У заключний день Паралімпіади-2026 українці виступали у лижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем, де змогли здобути дві нагороди.

Срібну медаль у класі спортсменів із порушенням зору виборов Олександр Казік разом із гайдом Сергієм Кучерявим. Український тандем провів дуже стабільну гонку: Казік майже на всіх відрізках тримався на другій позиції, поступаючись лише майбутньому чемпіону Джейку Адікоффу. На початку дистанції він вже був серед лідерів, а на кількох проміжках навіть показував найкращий час відрізку, що дозволяло скорочувати відставання. У заключній частині дистанції Казік поступово відігравав секунди і на фініші скоротив відставання до семи секунд, утримавши срібну позицію.

Ще одну нагороду для України здобула Олександра Кононова, яка стала бронзовою призеркою у жіночій гонці серед спортсменок класу стоячи. Українка розпочала дистанцію четвертою, але вже на середині гонки змогла піднятися у призову трійку. Протягом другої половини дистанції Кононова демонструвала високий темп, що дозволило їй певний час піднятися на друге місце. Втім на фінішному колі Вільде Нільсен з Норвегії змогла повернути срібну позицію, а українка завершила гонку з бронзою.

Окрім призерів, на дистанції виступили й інші українські спортсмени. У чоловічому класі сидячи Павло Баль фінішував четвертим і зупинився за крок від подіуму. Григорій Шимко завершив гонку дев’ятим, а Олександр Алексик показав дванадцятий результат, тоді як Василь Кравчук на старт дистанції не вийшов.

У чоловічому класі стоячи найкращий результат серед українців показав Серафим Драгун, який фінішував п’ятим. Дмитро Середа завершив гонку на п’ятнадцятій позиції, а Сергій Романюк також не стартував. У жіночій гонці цього класу, окрім бронзи Кононової, четвертою фінішувала Людмила Ляшенко, п’ятою – Ірина Буй, тоді як Богдана Конашук завершила гонку дев’ятою.

У чоловічих перегонах серед спортсменів із порушенням зору сьоме місце посів Дмитро Суярко разом із гайдом Олександром Ніконовичем, десятим фінішував Максим Мурашковський із гайдом Віталієм Трушем, а Ігор Кравчук разом із гайдом Андрієм Доценком завершив дистанцію тринадцятим. У жіночій гонці цього класу Оксана Шишкова разом із гайдом Артемом Казаряном посіла шосте місце, а Романа Лобашева з гайдом Анастасією Шабалдіною стала сьомою.

Схід з дистанції єдиного українського парагірськолижника

Цього ж дня Україна була представлена і в парагірськолижному спорті. Єдиний український спортсмен у цьому виді, Максим Гелюта, стартував у слаломі. Однак завершити виступ йому не вдалося: під час проходження траси українець зійшов із дистанції та не зміг дістатися фінішу. Для спортсмена з Ковеля ця Паралімпіада стала дебютною, тому вже за чотири роки він спробує підкорити наступні Ігри. 

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Читайте також

На минулій Паралімпіаді Україна зупинилася за крок до медалі в змішаній естафеті
Паралімпіада-2026. Результати українців у восьмий змагальний день
Сьогодні, 01:41
Емануель Ператонер є одним з небагатьох спортсменів, які виступали і на Олімпіаді, і на Паралімпіаді
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 13 березня
Вчора, 01:28
Максим Гелюта є першим в історії України представником парагірськолижного спорту на головному старті чотириріччя
Паралімпіада-2026. Анонс сьомого змагального дня
12 березня, 23:20
Олександр Казік став дворазовим паралімпійським чемпіоном
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Айлін Ейлін Гу жодного разу не лишалася без подіуму Ігор, маючи у своєму активі п'ять медалей
Олімпіада 2026. Анонс заключного змагального дня
21 лютого, 22:13
МПК допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого, 09:38
Мелле ван'т Ваут піднявся на подіум разом зі своїм братом Єнсом, який вже двічі встиг стати олімпійським чемпіоном
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 18 лютого
19 лютого, 03:01
Гашек розкритикував організаторів Паралімпіади
Легендарний хокеїст заявив, що Паралімпіада стане рекламою війни Росії проти України
18 лютого, 14:07
Віталій Мандзин провів наразі найкращу особисту гонку на Олімпіаді 2026
Олімпіада 2026. Результати українців 15 лютого
16 лютого, 02:54

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
