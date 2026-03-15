Паралімпіада-2026. Усі медалі збірної України

Українська команда у принциповій змішаній естафеті в паралижних перегонах обійшла Росію
В Мілані та Кортіні-д'Ампеццо синьо-жовті здобули 19 нагород

Збірна України здобула 19 медалей на зимових Паралімпійських іграх 2026, що дозволило команді знову увійти до десятки провідних держав світу в адаптивних видах спорту. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок виступу України на форумі в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо

Синьо-жовті вибороли три золоті, вісім срібних та вісім бронзових нагород у змаганнях з парабіатлону та паралижних перегонах. З них шістнадцять нагород припало на перший з зазначених видів спорту, а три – на другий. 

В Італії Україна отримала одразу п'ятьох мультимедалістів. Найуспішнішою українською спортсменкою Ігор стала Олександра Кононова, яка здобула п’ять медалей. Чотири нагороди виборов Тарас Радь, а три – Олександр Казік разом зі своїм гайдом Сергієм Кучерявим. По дві нагороди мали Людмила Ляшенко та Анатолій Ковалевський разом з гайдом Олександром Мукшиним. 

Найуспішнішим днем для української команди стало 7 березня, коли спортсмени здобули одразу шість нагород, з яких три були золотими, та 13 березня, під час якого теж вдалося здобути шість медалей. У заключний змагальний день спортсмени відзначилися двома медалями – сріблом Олександра Казіка та його гайда Сергія Кучерявого та бронзою Олександри Кононової. 

Усі медалі України на Паралімпіаді-2026

Золото

  • Тарас Радь – спринт, клас з ураженням зору (парабіатлон)
  • Олександр Казік (гайд – Сергій Кучерявий) – спринт, клас спортсменів з ураженням зору (парабіатлон)
  • Олександра Кононова – спринт, стоячи (парабіатлон)

Срібло

  • Тарас Радь – спринт-персьют, сидячи (парабіатлон)
  • Григорій Вовчинський – спринт-персьют, стоячи (парабіатлон)
  • Олександр Казік (гайд – Сергій Кучерявий) – спринт-персьют, з ураженням зору (парабіатлон)
  • Ірина Буй – спринт-персьют, стоячи (парабіатлон)
  • Ярослав Решетинський (гайд – Дмитро Драгун) – спринт, з ураженням зору (парабіатлон)
  • Максим Мурашковський (гайд – Віталій Труш) – індивідуальна гонка, з ураженням зору (парабіатлон)
  • Збірна України (Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко) – змішана естафета 4×2,5 км (паралижні перегони)
  • Олександр Казік (гайд – Сергій Кучерявий) – 20 км, інтервальний старт ковзанярським стилем, клас з ураженням зору (паралижні перегони)

Бронза

  • Анатолій Ковалевський (гайд – Олександр Мукшин) – спринт-персьют, з ураженням зору (парабіатлон)
  • Олександра Кононова – спринт-персьют, стоячи (парабіатлон)
  • Анатолій Ковалевський (гайд – Олександр Мукшин) – спринт, з ураженням зору (парабіатлон)
  • Людмила Ляшенко – спринт, стоячи (парабіатлон)
  • Тарас Радь – індивідуальна гонка, сидячи (парабіатлон)
  • Дмитро Суярко (гайд – Олександр Ніконович) – індивідуальна гонка, з ураженням зору (парабіатлон)
  • Олександра Кононова – індивідуальна гонка, стоячи (парабіатлон)
  • Олександра Кононова – 20 км, інтервальний старт ковзанярським стилем, клас стоячи (паралижні перегони)

Нагадаємо, що українська паралімпійка Кононова увійшла до десятки мультимедалісток Ігор в Італії. До цього року найуспішнішою Паралімпіадою для Олександри Кононової був Ванкувер-2010, де вона здобула чотири медалі

