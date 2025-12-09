Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексбіатлоніст Хедегарт вперше виборов золото на Кубку світу з лижних гонок

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ексбіатлоніст Хедегарт вперше виборов золото на Кубку світу з лижних гонок
На юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2023 норвежець здобув три медалі
фото: FIS

Норвежець зробив те, що не вдалося італійці Санфіліппо

Норвезький лижник Ейнар Хедегарт здійснив одну з найбільших сенсацій сезону, здобувши свою дебютну перемогу на Кубку світу з лижних гонок. Про це повідомляє «Главком»

Цей тріумф відбувся на домашньому для спортсмена етапі в Тронгеймі в перегонах на 10 км вільним стилем з роздільним стартом. 24-річний спортсмен, який раніше був чемпіоном світу серед юніорів з біатлону, лише місяць тому ухвалив кардинальне рішення про повне завершення кар'єри в біатлоні на користь лижних гонок. На старті в Норвегії він показав блискуче друге коло, на якому обійшов багатьох зірок цього виду спорту, включаючи Йоганнеса Гесфлота Клебо, для якого цей вид змагань є одним з найслабших. 

На фініші Ейнар Хедегарт випередив свого співвітчизника Андреаса Фйордена Реє, який посів друге місце, з мінімальною перевагою у 0,4 секунди. Для нього ця перемога стала дебютною у кар'єрі: цього сезону він зупинявся за 2 секунди від першого місця у 20-кілометровій гонці з масовим стартом, а минулого року теж здобував срібну медаль вдома (тоді це були 10 км вільним стилем з роздільним стартом в Осло). 

Сам спортсмен не міг приховати свого здивування та емоцій після фінішу: «Я не відчував, що завершу цю гонку першим місцем. На фініші я навіть був трохи розчарований, а потім виявилося, що це моя найкраща гонка в житті. Це неймовірно, я так пишаюся! Я вдячний за шанс виступати у цій команді». 

Хедегарт не є поодиноким випадком, коли біатлоністи змагаються у лижних перегонах: зокрема, через невключення у склад команди змінила спеціалізацію восьмиразова призерка етапів Кубка світу Федеріка Санфіліппо – її найкращим результатом у новому виді спорту стало шосте місце у складі естафетної команди. Також інколи поєднує біатлонні змагання з лижними латвійка Байба Бендіка, яка виступала на минулій Олімпіаді в Пекіні і в біатлоні, і в лижних перегонах. 

Нагадаємо, що нещодавно Норвегія втратила останнього чемпіона світу, який змагався на дерев'яних лижах. Призер Олімпійських ігор з лижних перегонів норвежець Магне Мюрмо помер на 83 році життя.

Теги: спорт лижний спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американка намагатиметься піднятися на п'єдестал на третіх поспіль Олімпійських Іграх
Титулована американська лижниця завершить кар'єру цього сезону
19 листопада, 19:57
На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км
Помер норвежець Мюрмо, який останнім в історії вигравав чемпіонат світу на дерев'яних лижах
20 листопада, 08:09
У 2014 році вона переїхала з Воронежа до Харкова
Пожертвувала собою заради країни. Паверліфтерку Лемещенко засудили за диверсію в РФ
22 листопада, 20:03
Зоран Гаїч брав участь у пропагандистському заході
Міністр спорту Сербії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
23 листопада, 18:47
Словенець заявив, що допуск російських команд до турнірів буде відбуватися лише після погодження МОК та FIVB
Президент CEV відвідав Суперкубок України з волейболу
25 листопада, 22:48
Збірна України з дзюдо посіла третє місце у медальному заліку Кубка Європи серед юніорів
Збірна України з дзюдо здобула п'ять нагород на Кубку Європи серед юніорів
1 грудня, 13:16
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Російські лижники за допомогою суду отримали можливість потрапити на Олімпіаду-2026
2 грудня, 13:11
Українці вдало виступили на чемпіонаті Європи
Сім нагород здобула паралімпійська збірна України з настільного тенісу на чемпіонаті Європи
3 грудня, 16:48
Песоцька змагалася на одинадцяти турнірах цього сезону та врешті-решт зуміла завершити останній з них медально
Песоцька здобула першу нагороду у сезоні на міжнародних турнірах з настільного тенісу
4 грудня, 21:20

Новини

Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах
Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані
Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані
Голи Судакова й Маліновського. Як минув вікенд для легіонерів збірної України з футболу
Голи Судакова й Маліновського. Як минув вікенд для легіонерів збірної України з футболу
Ексбіатлоніст Хедегарт вперше виборов золото на Кубку світу з лижних гонок
Ексбіатлоніст Хедегарт вперше виборов золото на Кубку світу з лижних гонок
Турецькі футболісти можуть постати перед судом за участь у спортивних ставках
Турецькі футболісти можуть постати перед судом за участь у спортивних ставках

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua