Ексбіатлоніст Хедегарт вперше виборов золото на Кубку світу з лижних гонок

Норвежець зробив те, що не вдалося італійці Санфіліппо

Норвезький лижник Ейнар Хедегарт здійснив одну з найбільших сенсацій сезону, здобувши свою дебютну перемогу на Кубку світу з лижних гонок. Про це повідомляє «Главком».

Цей тріумф відбувся на домашньому для спортсмена етапі в Тронгеймі в перегонах на 10 км вільним стилем з роздільним стартом. 24-річний спортсмен, який раніше був чемпіоном світу серед юніорів з біатлону, лише місяць тому ухвалив кардинальне рішення про повне завершення кар'єри в біатлоні на користь лижних гонок. На старті в Норвегії він показав блискуче друге коло, на якому обійшов багатьох зірок цього виду спорту, включаючи Йоганнеса Гесфлота Клебо, для якого цей вид змагань є одним з найслабших.

На фініші Ейнар Хедегарт випередив свого співвітчизника Андреаса Фйордена Реє, який посів друге місце, з мінімальною перевагою у 0,4 секунди. Для нього ця перемога стала дебютною у кар'єрі: цього сезону він зупинявся за 2 секунди від першого місця у 20-кілометровій гонці з масовим стартом, а минулого року теж здобував срібну медаль вдома (тоді це були 10 км вільним стилем з роздільним стартом в Осло).

Сам спортсмен не міг приховати свого здивування та емоцій після фінішу: «Я не відчував, що завершу цю гонку першим місцем. На фініші я навіть був трохи розчарований, а потім виявилося, що це моя найкраща гонка в житті. Це неймовірно, я так пишаюся! Я вдячний за шанс виступати у цій команді».

Хедегарт не є поодиноким випадком, коли біатлоністи змагаються у лижних перегонах: зокрема, через невключення у склад команди змінила спеціалізацію восьмиразова призерка етапів Кубка світу Федеріка Санфіліппо – її найкращим результатом у новому виді спорту стало шосте місце у складі естафетної команди. Також інколи поєднує біатлонні змагання з лижними латвійка Байба Бендіка, яка виступала на минулій Олімпіаді в Пекіні і в біатлоні, і в лижних перегонах.

Нагадаємо, що нещодавно Норвегія втратила останнього чемпіона світу, який змагався на дерев'яних лижах. Призер Олімпійських ігор з лижних перегонів норвежець Магне Мюрмо помер на 83 році життя.