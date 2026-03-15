Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня
Американка українського походження Оксана Мастерс стала другою найкращою паралімпійкою Ігор в Італії
фото: Reuters

У заключний день українська команда здобула дві нагороди

У неділю, 15 березня 2026 року, пройшов дев'ятий день Паралімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно десять комплектів нагород у трьох видах спорту – парагірськолижному спорті, паралижних перегонах та парахокеї. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Україна має у своєму активі дев'ятнадцять нагород, а сьогодні зуміла здобути ще дві медалі в Італії. 

Усі медалісти 15 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Жінки, клас сидячи Юнджі Кім (Південна Корея) Анья Вікер (Німеччина) Оксана Мастерс (США)
Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас сидячи Іван Голубков (Росія) Чжонву Мао (Китай) Джузеппе Ромеле (Італія)
Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Жінки, клас стоячи Сідні Петерсон (США) Вільде Нільсен (Норвегія) Олександра Кононова (Україна)
Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас стоячи Ченьян Ван (Китай) Ліньсінь Хуан (Китай) Сяобін Лю (Китай)
Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Жінки, клас спортсменок з ураженням зору Анастасія Багіян (Росія) Сімона Бубенічкова (Чехія) Юе Ван (Китай)
Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас спортсменок з ураженням зору Джейк Адікофф (США) Олександр Казік (Україна) Ентоні Шаленкон (Франція)
Парагірськолижний спорт Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Джакомо Бертаньолі (Італія) Міхал Голас (Польща) Калле Еріксон (Канада)
Парагірськолижний спорт Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Олексій Бугаєв (Росія) Адам Голл (Нова Зеландія) Робін Кюш (Швейцарія)
Парагірськолижний спорт Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Єрун Камшрейр (Нідерланди) Єспер Педерсен (Норвегія) Такеші Сузукі (Японія)
Парахокей Змішані команди США Канада Китай

Підсумки медальних дисциплін

У парагірськолижному спорті пройшли спуски в слаломі. Головним фіналом стала дуель Джакомо Бертаньолі та Йоганнеса Айгнера серед спортсменів з ураженням зору. На минулій Паралімпіаді у Китаї італієць здобув золото, тож австрійцю хотілося взяти реванш. Однак сьогодні його не трапилося: Бертаньолі був блискучим під час обох спусків, ставши першим, а Айгнер виступив неочікувано невдало, ставши четвертим. Натомість у класі сидячи Єрун Кампшрейр реабілітувався за провалений гігантський слалом і здобув золоту медаль, обійшовши чемпіона Ігор-2022 Єспера Педерсена. Через 12 років на п'єдестал у спеціальному слаломі зумів повернутися Такеші Сузукі, який став третім у цьому класі. 

У паралижних перегонах відбулися заключні гонки на найдовшій дистанції – 20 кілометрів. У кожній з них золоті призери майже без інтриги здобули свої заключні медалі з Ігор в Італії. Єдину інтригу неочікувано подарували змагання у класі спортсменів з ураженням зору: Джейк Адікофф вважався беззаперечним фаворитом на дистанції, але українець Олександр Казік, який пропускав всю програму змагань у паралижних перегонах, зумів нав'язати суттєву боротьбу, відігрававшись по ходу другої половини гонки. У підсумку розрив склав лише сім секунд на користь все ж непереможного на цій Паралімпіаді Адікоффа. 

У парахокеї пройшло класичне протистояння США та Канади у боротьбі за золото. На початку канадійці намагалися нав'язувати гру своїм сусідам, зрівнявши рахунок після забитої шайби, але Джек Воллес та легендарний Деклан Фармер були проти цього, і матч у підсумку завершився з розгромним рахунком 6:2. Бронзу взяла команда Китаю, яка відігралася з 0:2 на користь чехів, перемігши 3:2. 

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Україна лишилася на сьомому місці Паралімпіади
Україна лишилася на сьомому місці Паралімпіади
фото: МОК

Після заключного змагального до трійки найкращих увійшли представники країни-терористки Росії, які витіснили звідти Італію. Українська команда ж не підпустила до себе команду Канади, і в підсумку лишилася на сьомій позиції. 

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Теги: паралімпійські ігри лижний спорт гірські лижі хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день
ЗСУ на фронті ліквідували сина скандального російського неонациста та бійця ММА Дацика
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня
Фіналіссіма-2026 скасована через конфлікт на Близькому Сході
Російський футболіст затриманий за підозрою у вбивстві: його батько звинуватив Україну
«Пішли ті росіяни...». Баль емоційно прокоментував свій виступ на Паралімпіаді

Новини

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua