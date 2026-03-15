Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня
У заключний день українська команда здобула дві нагороди
У неділю, 15 березня 2026 року, пройшов дев'ятий день Паралімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».
Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно десять комплектів нагород у трьох видах спорту – парагірськолижному спорті, паралижних перегонах та парахокеї.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Україна має у своєму активі дев'ятнадцять нагород, а сьогодні зуміла здобути ще дві медалі в Італії.
Усі медалісти 15 березня
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Паралижні перегони
|20-кілометрова гонка. Жінки, клас сидячи
|Юнджі Кім (Південна Корея)
|Анья Вікер (Німеччина)
|Оксана Мастерс (США)
|Паралижні перегони
|20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас сидячи
|Іван Голубков (Росія)
|Чжонву Мао (Китай)
|Джузеппе Ромеле (Італія)
|Паралижні перегони
|20-кілометрова гонка. Жінки, клас стоячи
|Сідні Петерсон (США)
|Вільде Нільсен (Норвегія)
|Олександра Кононова (Україна)
|Паралижні перегони
|20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас стоячи
|Ченьян Ван (Китай)
|Ліньсінь Хуан (Китай)
|Сяобін Лю (Китай)
|Паралижні перегони
|20-кілометрова гонка. Жінки, клас спортсменок з ураженням зору
|Анастасія Багіян (Росія)
|Сімона Бубенічкова (Чехія)
|Юе Ван (Китай)
|Паралижні перегони
|20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас спортсменок з ураженням зору
|Джейк Адікофф (США)
|Олександр Казік (Україна)
|Ентоні Шаленкон (Франція)
|Парагірськолижний спорт
|Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору
|Джакомо Бертаньолі (Італія)
|Міхал Голас (Польща)
|Калле Еріксон (Канада)
|Парагірськолижний спорт
|Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору
|Олексій Бугаєв (Росія)
|Адам Голл (Нова Зеландія)
|Робін Кюш (Швейцарія)
|Парагірськолижний спорт
|Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору
|Єрун Камшрейр (Нідерланди)
|Єспер Педерсен (Норвегія)
|Такеші Сузукі (Японія)
|Парахокей
|Змішані команди
|США
|Канада
|Китай
Підсумки медальних дисциплін
У парагірськолижному спорті пройшли спуски в слаломі. Головним фіналом стала дуель Джакомо Бертаньолі та Йоганнеса Айгнера серед спортсменів з ураженням зору. На минулій Паралімпіаді у Китаї італієць здобув золото, тож австрійцю хотілося взяти реванш. Однак сьогодні його не трапилося: Бертаньолі був блискучим під час обох спусків, ставши першим, а Айгнер виступив неочікувано невдало, ставши четвертим. Натомість у класі сидячи Єрун Кампшрейр реабілітувався за провалений гігантський слалом і здобув золоту медаль, обійшовши чемпіона Ігор-2022 Єспера Педерсена. Через 12 років на п'єдестал у спеціальному слаломі зумів повернутися Такеші Сузукі, який став третім у цьому класі.
У паралижних перегонах відбулися заключні гонки на найдовшій дистанції – 20 кілометрів. У кожній з них золоті призери майже без інтриги здобули свої заключні медалі з Ігор в Італії. Єдину інтригу неочікувано подарували змагання у класі спортсменів з ураженням зору: Джейк Адікофф вважався беззаперечним фаворитом на дистанції, але українець Олександр Казік, який пропускав всю програму змагань у паралижних перегонах, зумів нав'язати суттєву боротьбу, відігрававшись по ходу другої половини гонки. У підсумку розрив склав лише сім секунд на користь все ж непереможного на цій Паралімпіаді Адікоффа.
У парахокеї пройшло класичне протистояння США та Канади у боротьбі за золото. На початку канадійці намагалися нав'язувати гру своїм сусідам, зрівнявши рахунок після забитої шайби, але Джек Воллес та легендарний Деклан Фармер були проти цього, і матч у підсумку завершився з розгромним рахунком 6:2. Бронзу взяла команда Китаю, яка відігралася з 0:2 на користь чехів, перемігши 3:2.
Медальний залік Паралімпійських ігор 2026
Після заключного змагального до трійки найкращих увійшли представники країни-терористки Росії, які витіснили звідти Італію. Українська команда ж не підпустила до себе команду Канади, і в підсумку лишилася на сьомій позиції.
Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
Коментарі — 0