Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Жінки, клас сидячи Юнджі Кім (Південна Корея) Анья Вікер (Німеччина) Оксана Мастерс (США) Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас сидячи Іван Голубков (Росія) Чжонву Мао (Китай) Джузеппе Ромеле (Італія) Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Жінки, клас стоячи Сідні Петерсон (США) Вільде Нільсен (Норвегія) Олександра Кононова (Україна) Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас стоячи Ченьян Ван (Китай) Ліньсінь Хуан (Китай) Сяобін Лю (Китай) Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Жінки, клас спортсменок з ураженням зору Анастасія Багіян (Росія) Сімона Бубенічкова (Чехія) Юе Ван (Китай) Паралижні перегони 20-кілометрова гонка. Чоловіки, клас спортсменок з ураженням зору Джейк Адікофф (США) Олександр Казік (Україна) Ентоні Шаленкон (Франція) Парагірськолижний спорт Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Джакомо Бертаньолі (Італія) Міхал Голас (Польща) Калле Еріксон (Канада) Парагірськолижний спорт Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Олексій Бугаєв (Росія) Адам Голл (Нова Зеландія) Робін Кюш (Швейцарія) Парагірськолижний спорт Слалом. Чоловіки, клас спортсменів з ураженням зору Єрун Камшрейр (Нідерланди) Єспер Педерсен (Норвегія) Такеші Сузукі (Японія) Парахокей Змішані команди США Канада Китай

Підсумки медальних дисциплін

У парагірськолижному спорті пройшли спуски в слаломі. Головним фіналом стала дуель Джакомо Бертаньолі та Йоганнеса Айгнера серед спортсменів з ураженням зору. На минулій Паралімпіаді у Китаї італієць здобув золото, тож австрійцю хотілося взяти реванш. Однак сьогодні його не трапилося: Бертаньолі був блискучим під час обох спусків, ставши першим, а Айгнер виступив неочікувано невдало, ставши четвертим. Натомість у класі сидячи Єрун Кампшрейр реабілітувався за провалений гігантський слалом і здобув золоту медаль, обійшовши чемпіона Ігор-2022 Єспера Педерсена. Через 12 років на п'єдестал у спеціальному слаломі зумів повернутися Такеші Сузукі, який став третім у цьому класі.

У паралижних перегонах відбулися заключні гонки на найдовшій дистанції – 20 кілометрів. У кожній з них золоті призери майже без інтриги здобули свої заключні медалі з Ігор в Італії. Єдину інтригу неочікувано подарували змагання у класі спортсменів з ураженням зору: Джейк Адікофф вважався беззаперечним фаворитом на дистанції, але українець Олександр Казік, який пропускав всю програму змагань у паралижних перегонах, зумів нав'язати суттєву боротьбу, відігрававшись по ходу другої половини гонки. У підсумку розрив склав лише сім секунд на користь все ж непереможного на цій Паралімпіаді Адікоффа.

У парахокеї пройшло класичне протистояння США та Канади у боротьбі за золото. На початку канадійці намагалися нав'язувати гру своїм сусідам, зрівнявши рахунок після забитої шайби, але Джек Воллес та легендарний Деклан Фармер були проти цього, і матч у підсумку завершився з розгромним рахунком 6:2. Бронзу взяла команда Китаю, яка відігралася з 0:2 на користь чехів, перемігши 3:2.

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Україна лишилася на сьомому місці Паралімпіади

Після заключного змагального до трійки найкращих увійшли представники країни-терористки Росії, які витіснили звідти Італію. Українська команда ж не підпустила до себе команду Канади, і в підсумку лишилася на сьомій позиції.