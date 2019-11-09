Українські біатлоністи показали, як люблять Ліну Костенко і Тараса Шевченка (відео)



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Анастасія Меркушина з душею продекламувала Ліну Костенко Sport.if.ua

Стріляючі лижники активно долучилися до флешмобу до Дня української писемності й мови

Більшість українських збірників з біатлону взяли участь в ініційованому олімпійською чемпіонкою Оленою Підгрушною флешмобі до Дня української мови та писемності.

«Главком» уже розповідав, що крім власне авторки ідеї до акції долучилися чемпіон світу Дмитро Підручний, дворазова переможниця першості планети серед юніорів, екс-росіянка Катерина Бех, а також єдиний небіатлоніст, чинний чемпіон світу, Європи і Європейських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Згодом до флешмобу долучилися інші українські біатлоністи. ⠀

«До Дня української мови я вирішила розповісти улюблений вірш сучасної поетеси Ліни Костенко, - пише бронзова призерка цьогорічного чемпіонату світу Анастасія Меркушина. – Також хочу передати естафету своїй однокласниці та чемпіонці світу з фехтування Ксенії Пантєлеєвій».

Ліну Костенко полюбляє чемпіонка європи-2018 Юлія Журавок. Вона продекламувала вірш «Крила».

Уродженець Івано-Франківщини Тарас Лесюк потішив поезією «Мені тринадцятий минало» Тараса Шевченка.

Тепер залишається очікувати, що до флешмобу долучаться представники інших видів спорту. Бодай ті, кому передали виклик біатлоністи.