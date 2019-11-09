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    Російська біатлоністка, яка виступає за Україну, продекламувала вірш солов’їною мовою (відео)

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    Катерина Бех полюбляє читати Сосюру перед сном - Російська біатлоністка, яка виступає за Україну, продекламувала вірш солов’їною мовою (відео)
    Катерина Бех полюбляє читати Сосюру перед сном
    Дмитро Євенко

    Катерина Бех підтримала флешмоб до Дні писемності й мови

    Дворазова чемпіонка світу серед юніорів Катерина Бех, яка народилася в селищі Солнєчноє Хабаровського краю Російської федерації, а з 2018 року виступає за Україну, взяла участь у започаткованому чемпіонкою Олімпіади-2014 Оленою Підгрушною до Дня української писемності й мови флешмобі.

    Катерина теж прочитала вірш українською. Екс-росіянка продекламувала поезію Марії Хоросницької «Прапорець».

    «Вітаю Україну з Днем української писемності та мови! Долучаюсь до челенджу команди біатлону. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води...», - підписала Катерина відео, зацитувавши перед сном Сосюру.

    Зауважимо, що крім Підгрушної вірші українською вже прочитали два чинних чемпіони світу – біатлоніст Дмитро Підручний і борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

    біатлон Катерина Бех спорт поза політикою
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