Російська біатлоністка, яка виступає за Україну, продекламувала вірш солов’їною мовою (відео)



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Катерина Бех полюбляє читати Сосюру перед сном Дмитро Євенко

Катерина Бех підтримала флешмоб до Дні писемності й мови

Дворазова чемпіонка світу серед юніорів Катерина Бех, яка народилася в селищі Солнєчноє Хабаровського краю Російської федерації, а з 2018 року виступає за Україну, взяла участь у започаткованому чемпіонкою Олімпіади-2014 Оленою Підгрушною до Дня української писемності й мови флешмобі.

Катерина теж прочитала вірш українською. Екс-росіянка продекламувала поезію Марії Хоросницької «Прапорець».

«Вітаю Україну з Днем української писемності та мови! Долучаюсь до челенджу команди біатлону. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води...», - підписала Катерина відео, зацитувавши перед сном Сосюру.

Зауважимо, що крім Підгрушної вірші українською вже прочитали два чинних чемпіони світу – біатлоніст Дмитро Підручний і борець греко-римського стилю Жан Беленюк.