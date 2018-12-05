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    Українські боксери-чемпіони Берінчик і Малиновський проведуть прес-конференцію у Києві

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    Українські боксери-чемпіони Берінчик і Малиновський проведуть прес-конференцію у Києві

    Присвячена вона буде майбутньому вечору боксу

    У середу, 5 грудня, на НСК «Олімпійский» відбудеться прес-конференція, присвячена боксерському турніру компанії братів Кличків у Броварах і планам компанії на наступний рік.

    Про це йдеться у прес-релізі K2 Promotions Ukraine, який отримав «Главком».

    У прес-заході візьмуть участь:

    - чемпіон WBO Oriental у легкій вазі Денис Берінчик;

    - чемпіон Європи за версією WBO у напівлегкій вазі Олег Малиновський;

    - Дмитро Митрофанов;

    - Олександр Красюк, генеральний директор K2 Pronotions Ukraine;

    - Станіслав Григорук, тренер Дениса Берінчика й Олега Малиновського.

    Нагадується, що 22 грудня у ТРЦ «Термінал» відбудеться боксерське шоу компанії братів.

    Головною подією вечора у Броварах стане поєдинок Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International. Протистояти Денису буде чемпіон Філіппін Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) на прізвисько The Gentle Giant.

    Олег Малиновський (23-0, 7 KO) проведе захист титулу чемпіона Європи за версією WBO у напівлегкій вазі. Суперником Олега буде чемпіон Італії Франческо Гранделлі (10-1-1, 2 КО).

    Також у ринг цього вечора вийдуть чемпіон України у суперлегкій вазі Мішико Беселія, Макс Бурсак, Дмитро Митрофанов та інші.

    Київ бокс WBO
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