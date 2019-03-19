Українські боксери поїхали на чемпіонат Європи в Росію. Але соромляться про це розповідати



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Золото на осетинському рингу Україні приніс Олександр Погребняк Федерація боксу України

З Владикавказа команда повернулася з п'ятьма медалями

У Владикавказі (РФ) завершився чемпіонат Європи з боксу серед спортсменів, не старших 22-х років. Тишком-нишком поїхала туди й збірна України.

Офіційний сайт очолюваної екс-регіоналом Володимиром Продивусом Федерації боксу України сповіщає радісну новину про те, що з Євро команда повертається з п'ятьма медалями. Тільки скромно замовчує, де саме відбувалися змагання.

У Владикавказі українці виграли золото і чотири бронзи.

Медаль найвищої проби здобув представник вагової категорії до 81 кг, полтавчанин Олександр Погребняк.

Бронзові нагороди на рахунку Ростислава Білостоцького (до 52 кг) з Маріуполя, киянина Михайла Дзязька (до 56 кг), Дмитра Рибалка (до 75 кг), який представляє Донеччину і майстрині жіночого боксу Анастасії Лісинської (до 54 кг) з Хмельниччини.