Українські борці класичного стилю візьмуть участь у престижному турнірі в Ірані
- Сьогодні, 17:16
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Українська команда з греко-римської боротьби
Борці греко-римського стилю відбули на змагання у місто Мешхед
У четвер, 25 січня, у місті Мехшед (Іран) відбудеться престижний міжнародний турнір з греко-римської боротьби Takhti Cup.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
На цих змаганнях Україну представлятимуть:
60 - Віктор Петрик;
63 - Дмитро Косенок;
67 - Февзі Мамутов і Віталій Фуглаєв;
72 - Артур Політаєв;
82 - Ярослав Фільчаков;
87 - Юрій Шкрюба;
98 - Євген Савета.
Нагадаємо, Жану Беленюку соромно за умови, у яких проводяться змагання з боротьби в Україні.
Додамо, що президент призначив стипендії видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту, серед яких є і борці.