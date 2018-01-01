Українські борці класичного стилю візьмуть участь у престижному турнірі в Ірані

Борці греко-римського стилю відбули на змагання у місто Мешхед

У четвер, 25 січня, у місті Мехшед (Іран) відбудеться престижний міжнародний турнір з греко-римської боротьби Takhti Cup. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України. На цих змаганнях Україну представлятимуть: 60 - Віктор Петрик; 63 - Дмитро Косенок; 67 - Февзі Мамутов і Віталій Фуглаєв; 72 - Артур Політаєв; 82