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    Українські борці класичного стилю візьмуть участь у престижному турнірі в Ірані

    Борці греко-римського стилю відбули на змагання у місто Мешхед
    У четвер, 25 січня, у місті Мехшед (Іран) відбудеться престижний міжнародний турнір з греко-римської боротьби Takhti Cup. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України. На цих змаганнях Україну представлятимуть: 60 - Віктор Петрик; 63 - Дмитро Косенок; 67 - Февзі Мамутов і Віталій Фуглаєв; 72 - Артур Політаєв; 82
    • Сьогодні, 17:16
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    Українська команда з греко-римської боротьби
    Українська команда з греко-римської боротьби

    Борці греко-римського стилю відбули на змагання у місто Мешхед

    У четвер, 25 січня, у місті Мехшед (Іран) відбудеться престижний міжнародний турнір з греко-римської боротьби Takhti Cup.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    На цих змаганнях Україну представлятимуть:

    60 - Віктор Петрик;

    63 - Дмитро Косенок;

    67 - Февзі Мамутов і Віталій Фуглаєв;

    72 - Артур Політаєв;

    82 - Ярослав Фільчаков;

    87 - Юрій Шкрюба;

    98 - Євген Савета.

    Нагадаємо, Жану Беленюку соромно за умови, у яких проводяться змагання з боротьби в Україні.

    Додамо, що президент призначив стипендії видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту, серед яких є і борці.

    Іран Збірна України спортивна боротьба
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