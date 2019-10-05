За другою «депутатською» медаллю. Анонс дев’ятого дня чемпіонату світу з легкої атлетики

Вихід у фінал для Ольги Саладухи теж можна назвати успіхом Instagram Ольги Саладухи

У суботній програмі українців буде доволі багато

Сьогодні, 5 жовтня, у Досі (Катар) передостанній змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики. День один із найнасиченіших у програмі змагань. Не дивно, що українців у суботу серед учасників теж буде доволі багато.

Головний для нас старт сьогодні запланований на 20:35 за київським часом, коли змагання у секторі для потрійного стрибка розпочнуть жінки. Серед 12-ти учасниць буде й чемпіонка світу-2011 Ольга Саладуха, яка підготовку до цього чемпіонату світу поєднувала з законотворчою діяльністю в стінах українського парламенту. Інший «слуга народу», борець Жан Беленюк, вигравши двома тижнями раніше чемпіонат світу, вже продемонстрував, що загалом таке поєднання не заважає. Хоча й після змагань на засіданнях хочеться спати.

Різниця тільки в тому, що 28-річний Беленюк перебуває на піку форми. 36-річна Саладуха в останні роки не стільки змагається, скільки бореться з травмами. З огляду на це, вже сам факт виходу в фінал світового чемпіонату з прямим виконанням кваліфікаційного нормативу (14,32 м) можна назвати успіхом. А ось чи здатна Ольга втрутитися в медальну боротьбу з дворазовою чемпіонкою світу і чинною олімпійською чемпіонкою Катерін Ібарґен з Колумбії, чемпіонкою світу-2017 Юлімар Рохас з Венесуели, якій наша Інеса Кравець пророкує побиття встановленого нею 24 роки тому світового рекорду та Шанієкою Рікеттс із Ямайки, яка цьогоріч стрибнула в район 15-ти метрів (14,93 м) – велике питання.

Також сьогодні розпочинають змагання дві чемпіонки недавніх Європейських ігор у Мінську (Білорусь) – бар’єристка Анна Плотицина і стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук. Марина за останніх два роки привчила, що результати у межах 6,80 метра вона демонструє майже на кожних змаганнях. І дуже часто це ґарантує нагороди. Як буде на цей раз?

За добу до старту Ольга Ляхова поніжилася на сонці. «Перська затока з неймовірно теплою водою. Таке відчуття, що ти плаваєш у ванній», - підписала вона світлину в себе у соцмережах

Цікавий склад тренери обрали для участі в естафеті 4х400 метрів серед жінок. Поряд із Катериною Климюк і Тетяною Мельник, для яких «гладка» 400-метрівка є профільною дисципліною, ще на двох етапах побіжать Ольга Ляхова та Анна Рижикова. Ляхова на цьому чемпіонаті світу, нагадаємо, зупинилася в кроці від фіналу на 800-метрівці. Рижикова ж учора посіла сьоме місце в бігу на 400 метрів з бар’єрами.

А опівночі на старт марафонського бігу вийде дніпрянин Ігор Порозов. 28-річний спортсмен цьогоріч був шостим на марафоні в німецькому Дюссельдорфі і восьмим на півмарафоні у Варшаві. Цей чемпіонат світу буде першим у його кар’єрі.

Розклад дев’ятого змагального дня, 5 жовтня

Трансляція доступна за цим посиланням

16:30 (група А), 18:00 (група В) – метання списа, кваліфікація; чоловіки

17:15 – біг 100 м з бар’єрами, кваліфікація; жінки (Анна Плотицина)

17:50 – стрибки у довжину, кваліфікація; жінки (Марина Бех-Романчук)

19:55 – естафета 4х400 м, кваліфікація; жінки (Катерина Климюк, Ольга Ляхова, Тетяна Мельник, Анна Рижикова)

20:05 – штовхання ядра, фінал; чоловіки

20:25 – естафета 4х400 м, кваліфікація; чоловіки

20:35 – потрійний стрибок, фінал; жінки (Ольга Саладуха)

20:55 – біг 1500 м, фінал; жінки

21:25 – біг 5000 м, фінал; жінки

22:05 – естафета 4х100 м, фінал; жінки

22:15 – естафета 4х100 м, фінал; чоловіки

23:59 – марафон, фінал; чоловіки (Ігор Порозов)

Іван Вербицький, «Главком»

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