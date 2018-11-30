Українські дівчата виграли міжнародний турнір з індорхокею у Білорусі
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Фото: ФХТУ
Молоді сумчанки тріумфували на змаганнях у Гродно
24-28 листопада у санаторії «Озерний» у Гродно вже вп’яте пройшли «Озерні старти» серед юнаків і дівчат з індорхокею.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
Цього року тут зустрілися шість команд юнаків і сім команд дівчат з Білорусі, Литви, Росії та України.
Переможцем турніру серед дівчат стала команда «Сумчаночка» під керівництвом тренера Наталії Ткач.
Друге місце посіла «Україночка» (тренер Олена Свистюр) теж із Сум.
Бронза - в оршанського «Темпу» (Білорусь).
Також у турнірі брали участь ХК «Мінськ», «Спартак» (Москва), «Ритмік» (Гродно) та «Юність» (Москва).
Раніше жіноча збірна України перемогла на міжнародному турнірі з індорхокею у Німеччині.