Українські дівчата виграли міжнародний турнір з індорхокею у Білорусі



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Фото: ФХТУ

Молоді сумчанки тріумфували на змаганнях у Гродно

24-28 листопада у санаторії «Озерний» у Гродно вже вп’яте пройшли «Озерні старти» серед юнаків і дівчат з індорхокею.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Цього року тут зустрілися шість команд юнаків і сім команд дівчат з Білорусі, Литви, Росії та України.

Переможцем турніру серед дівчат стала команда «Сумчаночка» під керівництвом тренера Наталії Ткач.

Друге місце посіла «Україночка» (тренер Олена Свистюр) теж із Сум.

Бронза - в оршанського «Темпу» (Білорусь).

Також у турнірі брали участь ХК «Мінськ», «Спартак» (Москва), «Ритмік» (Гродно) та «Юність» (Москва).

Раніше жіноча збірна України перемогла на міжнародному турнірі з індорхокею у Німеччині.