Українські фехтувальники зупинилися за крок від подіуму на етапі Гран-прі у Колумбії

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Фото НФФУ

У Боготі пройшов останній Гран-прі сезону з фехтування на шпагах

Відразу двоє українських шпажистів зупинилися за крок від п'єдесталу пошани – на п'ятому місці.

І Олена Кривицька, і Богдан Нікішин стартували у турі прямого вибування завдяки високому світовому рейтингу FIE.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

В 1/32 фіналу Кривицька виграла в американки Кассандри Бейтс (15:11), далі обіграла француженку Марі-Флоренс Кандассамі (15:12) і вибила з боротьби естонку Еріку Кірпу (15:8).

Шлях до півфіналу українці перегородила майбутня володарка срібла Кортні Хьорлі з США – бій закінчився з рахунком 15:10 на користь американської шпажистки.

Щодо Нікішина, то у стартовому поєдинку він виявився сильнішим місцевого фехтувальника Александра Гонсалеса (14:10), далі розібрався з італійцем Едоардо Мунцоне (15:7) і переміг німця Річарда Шмідта (15:11).

В 1/4 фіналу лідер збірної України одним уколом поступився французу Даніелю Жерену (14:15).

Ще двоє українців – Максим Хворост і Роман Свичкар – потрапили в 1/16 фіналу, а Фейбі Бежура, Володимир Станкевич та Ігор Рейзлін склали зброю етапом раніше.