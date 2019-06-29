Українські футболісти чотири рази вели, але програли матч за бронзу Євроігор-2019



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Чергова невдача спіткала українських спортсменів НОК України

Додому українці повертаються з порожніми руками

Збірна України з пляжного футболу повертається з ІІ Європейських ігор з порожніми руками.

Після прекрасного старту у вигляді перемог над фіналістами останнього чемпіонату Європи італійцями та іспанцями наша команда видумала собі проблеми самотужки. На заключний матч групового турніру проти збірної РФ тренер Євген Варениця виставив другий склад, що призвело до поразки 1:5 і виходу в півфінал з другого місця. Там українці програли португальцям.

А сьогодні була третя поспіль поразка. На цей раз - у матчі за третє місце від швейцарців. Українці чотири рази були попереду, але врешті програли кінцівку і, як наслідок, повертаються додому з порожніми руками.

Швейцарія - Україна - 5:4

Голи: 0:1 - Андрій Борсук, 04:47. 1:1 - Ноель Отт, 07:32. 1:2 - Андрій Борсук, 21:04. 2:2 - Єґґі, 22:58. 2:3 - Костянтин Макеєв, 23:34. 3:3 -Деян Станковіч, 29:56. 3:4 - Ігор Борсук, 32:26. 4:4 - Спаккаротелла, 32:56. 5:4 - Деян Станковіч, 34:51

Швейцарія: Єґґі - Тобіас Штайнеманн, Спаккаротелла - Деян Станковіч, Ноель Отт (Стукі, Сільван Конрад, Воєст, Борер, Остґен, Годен, Ніко Штадлер)

Україна: Віталій Сидоренко — Ігор Борсук — Олег Зборовський, Дмитро Медвідь, Олександр Корнійчук (Андрій Неруш, Костянтин Макеєв, Андрій Борсук, Роман Пачев, Іван Глуцький, Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний)

29 червня. Мінськ (Білорусь). СОК «Олімпійський»

У фінальному поєдинку турніру з пляжного футболу на Європейських іграх-2019 у ці хвилини зустрічаються збірні Іспанії та Португалії.

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