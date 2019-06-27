Ганебна поразка від Росії коштувала українським футболістам фіналу Євроігор



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Збірна України з пляжного футболу відмовилася від боротьби за золото майже добровільно НОК України

Тренер українців переграв сам себе

Збірна України з пляжного футболу зганьбилася в заключному турі ІІ Європейських ігор, які тривають у Мінську (Білорусь).

Боротьбу за медалі наша команда забезпечила собі, перемігши в стартових двох матчах італійців та іспанців. Заключний поєдинок вирішував, яке місце в підсумку посяде українська збірна – перше чи друге.

Вочевидь тренер Євген Варениця вирішив, що аутсайдерів з РФ, які програли два стартових матчі, можна перемогти й резервним складом. І прогадав. Українці не просто програли, а програли розгромно, що тепер не залишає їм надій на перше місце в групі, яке виводить у фінал. Бо ж за різницею м’ячів іспанцям чи італійцям, які наразі мають по три очка проти чотирьох в України, наша команда тепер поступається. Відповідно суперників влаштує навіть перемога вартістю в одне очко, тобто в серії пенальті.

РФ – Україна – 5:1

Голи: 1:0 – Віктор Кришанов, 14:17. 2:0 – Папоротний, 16:38. 3:0 – Земсков, 24:30. 3:1 – Віталій Сидоренко, 26:13. 4:1 – Шишін, 33:39. 5:1 – Кірілл Романов, 33:59

РФ: Іван Островскій – Шишін, Шкарін – Папоротний, Земсков (Чужков, Віктор Кришанов, Алєксєй Макаров, Ніколай Кришанов, Кірілл Романов, Владімір Раскін, Крашенников)

Україна: Віталій Сидоренко – Костянтин Макеєв, Андрій Борсук – Іван Глуцький, Ярослав Заворотний (Андрій Неруш, Ігор Борсук, Олег Зборовський, Дмитро Медвідь, Олександр Корнійчук, Роман Пачев, Дмитро Войтенко)

27 червня. Мінськ (Білорусь). СОК «Олімпійський»

Таким чином, переможець групи В визначиться в протистоянні Італії та Іспанії.

У матчі за третє місце українці завтра, 28 червня, о 17:00 зіграють зі швейцарцями, білорусами чи португальцями, котрі ще не вирішили, хто в їх квартеті буде першим, другим і третім.