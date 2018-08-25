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    Українські футзалісти програли Росії у півфіналі студентського чемпіонату світу

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    Фото АФУ - Українські футзалісти програли Росії у півфіналі студентського чемпіонату світу
    Фото АФУ

    Тепер українці посперечаються за бронзові нагороди змагань

    На шляху команди Олександра Косенка до головного матчу була збірна Росії, яка неодноразово була і переможцем, і призером студентських футзальних мундіалів.

    Рахунок став 1:0 на користь суперника вже на третій хвилині. На сьомій хвилині суперники виграли кілька стиків, і Понкратов подвоїв перевагу суперника. За хвилину ще один стандарт, і Орлов дальнім ударом довів перевагу збірної Росії до трьох м’ячів.

    Олександру Косенку довелося терміново втручатися у гру та брати тайм-аут, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    Потроху українці оговталися, налагодили контроль м’яча, перевели гру на половину суперника, але моментів біля протилежних воріт було обмаль. Ситуація на краще змінилася на 14-й хвилині. Дзюба майже з центрального кола зробив передачу в штрафний майданчик на Педяша, і той в дотик продовжив політ м’яча до сітки.

    Діяти більш агресивно українцям заважала кількість фолів, яких на 16-й хвилині стало шість.

    З початком другого тайму до атак почав підключатися воротар збірної України. Чергове підключення Сухова у середині тайму, і втрата м’яча були суперниками покарані – Ніязов спокійно вразив порожні ворота.

    Після цього в якості п’ятого став виходити Педяш. Численні атаки з п’ятим таки принесли забитий м’яч, коли Малишко з-меж штрафного спрямував м’яч у ворота.

    У неділю збірна України у матчі за бронзові нагороди зіграє з командою, яка поступиться у протистоянні Казахстану та Португалії.

    Чемпіонат світу з футзалу серед студентів

    Чоловіки

    Півфінал

    Україна – Росія – 2:4 (1:3)

    Голи: Педяш, 14, Малишко, 38 – Дьомін, 3, Понкратов, 7, Орлов, 8, Ніязов, 29

    Україна: Сухов – Цілик, Педяш, Дзюба, Малишко – Біров – Радевич, Микитюк, Пелех, Ковальчук, Легендзевич.

    Нагадаємо, жіноча збірна України вийшла у фінал студентського чемпіонату світу з футзалу.

    чемпіонат світу Збірна України футзал
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