Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
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«Red Foxes»
ФІБА
Наша команда черлідерів взяла участь в Фіналі чотирьох баскетбольної Ліги чемпіонів
Українська команда з черлідингу «Red Foxes» виступила під час матчів Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, що проходили в бельгійському Антверпені.
У вирішальному матчі італійська «Болонья» перемогла іспанське «Тенерифе» – 73:61.
У матчі за третє місце німецький «Бамберг» поступився господарям з бельгійського «Антверпа» – 58:72.
ФІБА