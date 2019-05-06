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    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)

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    &laquo;Red Foxes&raquo; - Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    «Red Foxes»
    ФІБА

    Наша команда черлідерів взяла участь в Фіналі чотирьох баскетбольної Ліги чемпіонів

    Українська команда з черлідингу «Red Foxes» виступила під час матчів Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, що проходили в бельгійському Антверпені.

    У вирішальному матчі італійська «Болонья» перемогла іспанське «Тенерифе» – 73:61.

    У матчі за третє місце німецький «Бамберг» поступився господарям з бельгійського «Антверпа» – 58:72.

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    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    Українські красуні з «Red Foxes» виступили на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
    ФІБА

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