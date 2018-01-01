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    «Українські отамани» пропустять черговий сезон Всесвітньої серії боксу - офіційно

    А команду Росії відправили у континент «Азія», а не до європейських команд
    Днями офіційний сайт WSB назвав імена команд-учасниць VIII сезону Всесвітньої серії боксу, а вже за декілька тижнів команди оголосять підсумкові склади команд і вступлять у боротьбу за головний кубок турніру. Наразі ж пройшла офіційна церемонія жеребкування, згідно якої команди були розподілені на три групи, інформує офіційний сайт Федерації боксу
    • Сьогодні, 10:45
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    А команду Росії відправили у континент «Азія», а не до європейських команд

    Днями офіційний сайт WSB назвав імена команд-учасниць VIII сезону Всесвітньої серії боксу, а вже за декілька тижнів команди оголосять підсумкові склади команд і вступлять у боротьбу за головний кубок турніру.

    Наразі ж пройшла офіційна церемонія жеребкування, згідно якої команди були розподілені на три групи, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Вперше в історії проведення змагань Всесвітньої серії боксу команди у груповому раунді були розділені за континентальним принципом.

    Команди з різних континентів зустрінуться між собою виключно на стадії плей-офф.

    Серед новачків змагань – команда Хорватії Croatian Knight», яка виступатиме у серії WSB вперше у своїй історії.

    Натомість, знову немає «Українських отаманів», які пропустять і цей сезон.

    У континенті Америка змагатимуться Куба (Cuba Domadores), Венесуела (Venezuela Caciques) і Колумбія (Colombia Heroicos).

    У Європі виступатимуть Хорватія (Croatian Knights), Франція (Fighting Roosters), Велика Британія (British Lionhearts) та Італія (Italia Thunder).

    В Азії змагатимуться Китай (China Dragons), Індія (поки без назви), Казахстан (Astana Arlans) і Росія (Patriot Boxing Team).

    Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу Хижняк може залишитися в аматорах до 2024 року.

    бокс жеребкування
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