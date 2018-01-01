«Українські отамани» пропустять черговий сезон Всесвітньої серії боксу - офіційно

А команду Росії відправили у континент «Азія», а не до європейських команд

Днями офіційний сайт WSB назвав імена команд-учасниць VIII сезону Всесвітньої серії боксу, а вже за декілька тижнів команди оголосять підсумкові склади команд і вступлять у боротьбу за головний кубок турніру. Наразі ж пройшла офіційна церемонія жеребкування, згідно якої команди були розподілені на три групи, інформує офіційний сайт Федерації боксу



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А команду Росії відправили у континент «Азія», а не до європейських команд

Днями офіційний сайт WSB назвав імена команд-учасниць VIII сезону Всесвітньої серії боксу, а вже за декілька тижнів команди оголосять підсумкові склади команд і вступлять у боротьбу за головний кубок турніру.

Наразі ж пройшла офіційна церемонія жеребкування, згідно якої команди були розподілені на три групи, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

Вперше в історії проведення змагань Всесвітньої серії боксу команди у груповому раунді були розділені за континентальним принципом.

Команди з різних континентів зустрінуться між собою виключно на стадії плей-офф.

Серед новачків змагань – команда Хорватії Croatian Knight», яка виступатиме у серії WSB вперше у своїй історії.

Натомість, знову немає «Українських отаманів», які пропустять і цей сезон.

У континенті Америка змагатимуться Куба (Cuba Domadores), Венесуела (Venezuela Caciques) і Колумбія (Colombia Heroicos).

У Європі виступатимуть Хорватія (Croatian Knights), Франція (Fighting Roosters), Велика Британія (British Lionhearts) та Італія (Italia Thunder).

В Азії змагатимуться Китай (China Dragons), Індія (поки без назви), Казахстан (Astana Arlans) і Росія (Patriot Boxing Team).

Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу Хижняк може залишитися в аматорах до 2024 року.