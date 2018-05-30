  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські паралімпійці виграли чемпіонат Європи з пауерліфтингу

    • Розсилка
    Фото НКСІУ - Українські паралімпійці виграли чемпіонат Європи з пауерліфтингу
    Фото НКСІУ

    Українці випередили конкурентів і за кількістю золотих нагород, і за загальною кількістю медалей

    Національна паралімпійська збірна команда з пауерліфтингу, змагаючись зі 170 атлетами з 33 країн, виборола перше місце на чемпіонаті Європи.

    Також українська команда виграла відкритий чемпіонат Європи, де враховувалися не тільки результати спортсменів-європейців, але й представників не європейських країн.

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    За підсумками чемпіонату Європи у команди України дев’ять високих нагород серед дорослих, серед яких три золоті та шість срібних медалей.

    А також чотири нагороди серед юніорів, усі з яких золоті, а також один рекорд світу.

    Результати українських паралімпійців на відкритому чемпіонаті Європи: 16 нагород, сім золотих, шість срібних і три бронзові медалі.

    Читайте також

    Українські переможці чемпіонату Європи:

    Шевчук Мар'яна (вагова категорія 55 кг) – золота нагорода та рекорд світу (130,5 кг);

    Широколава Тетяна (вагова категорія 61 кг) – золота медаль;

    Семенюк Любов (вагова категорія 79 кг) – золота медаль;

    Топоркова Раїса (вагова категорія 61 кг) – срібна медаль;

    Копійка Марина (вагова категорія 45 кг) – срібна нагорода;

    Соловйова Лідія (вагова категорія 50 кг) – срібна медаль;

    Олійник Наталія (вагова категорія 67 кг) – срібна нагорода;

    Бабинець Юрій (вагова категорія 80 кг) – срібна медаль;

    Токар Ксенія (вагова категорія 41 кг) – срібна нагорода серед дорослих та золота серед юніорів;

    Некротюк Борислав (вагова категорія до 49 кг) – золота нагорода серед юніорів;

    Рожко Василь (вагова категорія 54 кг) – золота медаль серед юніорів;

    Остапук Денис (вагова категорія 59 кг) – золота нагорода серед юніорів.

    Змагання завершилися у вівторок, 29 травня, у французькому місті Берк-сюр-Мер.

    Читайте також
    спорт чемпіонат Європи українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ