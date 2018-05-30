Українські паралімпійці виграли чемпіонат Європи з пауерліфтингу
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Українці випередили конкурентів і за кількістю золотих нагород, і за загальною кількістю медалей
Національна паралімпійська збірна команда з пауерліфтингу, змагаючись зі 170 атлетами з 33 країн, виборола перше місце на чемпіонаті Європи.
Також українська команда виграла відкритий чемпіонат Європи, де враховувалися не тільки результати спортсменів-європейців, але й представників не європейських країн.
Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
За підсумками чемпіонату Європи у команди України дев’ять високих нагород серед дорослих, серед яких три золоті та шість срібних медалей.
А також чотири нагороди серед юніорів, усі з яких золоті, а також один рекорд світу.
Результати українських паралімпійців на відкритому чемпіонаті Європи: 16 нагород, сім золотих, шість срібних і три бронзові медалі.
Українські переможці чемпіонату Європи:
Шевчук Мар'яна (вагова категорія 55 кг) – золота нагорода та рекорд світу (130,5 кг);
Широколава Тетяна (вагова категорія 61 кг) – золота медаль;
Семенюк Любов (вагова категорія 79 кг) – золота медаль;
Топоркова Раїса (вагова категорія 61 кг) – срібна медаль;
Копійка Марина (вагова категорія 45 кг) – срібна нагорода;
Соловйова Лідія (вагова категорія 50 кг) – срібна медаль;
Олійник Наталія (вагова категорія 67 кг) – срібна нагорода;
Бабинець Юрій (вагова категорія 80 кг) – срібна медаль;
Токар Ксенія (вагова категорія 41 кг) – срібна нагорода серед дорослих та золота серед юніорів;
Некротюк Борислав (вагова категорія до 49 кг) – золота нагорода серед юніорів;
Рожко Василь (вагова категорія 54 кг) – золота медаль серед юніорів;
Остапук Денис (вагова категорія 59 кг) – золота нагорода серед юніорів.
Змагання завершилися у вівторок, 29 травня, у французькому місті Берк-сюр-Мер.