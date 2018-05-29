  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські паралімпійці вже здобули 10 нагород чемпіонату Європи з пауерліфтингу

    • Розсилка
    Мар'яна Шевчук. Фото НКСІУ - Українські паралімпійці вже здобули 10 нагород чемпіонату Європи з пауерліфтингу
    Мар'яна Шевчук. Фото НКСІУ

    А Мар'яна Шевчук перемогла з новим рекордом світу

    Національна паралімпійська збірна з пауерліфтингу вдало розпочала свої виступи на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, що з 25-го по 29-те травня проходить у французькому місті Берк-сюр-Мер.

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    У доробку команди, станом на кінець другого дня, шість високих нагород серед дорослих, серед яких дві золоті та чотири срібні медалі, а також чотири нагороди серед юніорів, усі з яких золоті.

    У другий день змагань вразив потужний виступ Мар'яни Шевчук, яка, крім золотої нагороди у ваговій категорії 55 кг, встановила новий рекорд світу – 130,5 кг. 

    Переможці перших двох днів чемпіонату Європи:

    Шевчук Мар'яна (вагова категорія 55 кг) – золота нагорода та рекорд світу (130,5 кг);

    Широколава Тетяна (вагова категорія 61 кг) – золота медаль;

    Топоркова Раїса (вагова категорія 61 кг) – срібна медаль;

    Копійка Марина (вагова категорія 45 кг) – срібна нагорода;

    Соловйова Лідія (вагова категорія 50 кг) – срібна медаль;

    Токар Ксенія (вагова категорія 41 кг) – срібна нагорода серед дорослих та золота серед юніорів;

    Некротюк Борислав (вагова категорія до 49 кг) – золота нагорода серед юніорів;

    Рожко Василь (вагова категорія 54 кг) – золота медаль серед юніорів;

    Остапук Денис (вагова категорія 59 кг) – золота нагорода серед юніорів.

    спорт чемпіонат Європи українці Паралімпійські Ігри рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ