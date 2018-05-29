Українські паралімпійці вже здобули 10 нагород чемпіонату Європи з пауерліфтингу

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Мар'яна Шевчук. Фото НКСІУ

А Мар'яна Шевчук перемогла з новим рекордом світу

Національна паралімпійська збірна з пауерліфтингу вдало розпочала свої виступи на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, що з 25-го по 29-те травня проходить у французькому місті Берк-сюр-Мер.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У доробку команди, станом на кінець другого дня, шість високих нагород серед дорослих, серед яких дві золоті та чотири срібні медалі, а також чотири нагороди серед юніорів, усі з яких золоті.

У другий день змагань вразив потужний виступ Мар'яни Шевчук, яка, крім золотої нагороди у ваговій категорії 55 кг, встановила новий рекорд світу – 130,5 кг.

Переможці перших двох днів чемпіонату Європи:

Шевчук Мар'яна (вагова категорія 55 кг) – золота нагорода та рекорд світу (130,5 кг);

Широколава Тетяна (вагова категорія 61 кг) – золота медаль;

Топоркова Раїса (вагова категорія 61 кг) – срібна медаль;

Копійка Марина (вагова категорія 45 кг) – срібна нагорода;

Соловйова Лідія (вагова категорія 50 кг) – срібна медаль;

Токар Ксенія (вагова категорія 41 кг) – срібна нагорода серед дорослих та золота серед юніорів;

Некротюк Борислав (вагова категорія до 49 кг) – золота нагорода серед юніорів;

Рожко Василь (вагова категорія 54 кг) – золота медаль серед юніорів;

Остапук Денис (вагова категорія 59 кг) – золота нагорода серед юніорів.