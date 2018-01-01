Українські паралімпійці здобули 35 медалей на Кубку світу у Фінляндії
- Сьогодні, 20:22
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Троє українців отримали кубки за підсумками двох етапів
Національна паралімпійська збірна команда України успішно завершила змагання Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 2 по 9 лютого проходив у фінському місті Вуокатті.
У доробку української команди 35 високих нагород, серед яких 10 золотих, 10 срібних і 15 бронзових медалей, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
У передостанній день змагань українській команді вдалось завоювати чотири медалі: срібну та три бронзові.
9 лютого срібну медаль вдалося вибороти Оксані Шишковій. Бронзові нагороди завоювали Максим Яровий, Ярослав Решетинський і Юлія Батенкова-Бауман.
Найкраще від команди України на цьому етапі Кубку світу вступила Шишкова, котра виборола три золоті та дві срібні нагороди.
14 з 20-ти спортсменів вибороли для України 35 медалей, шість паралімпійців – найвищого ґатунку.
Загалом, результати національної паралімпійської збірної команди наступні:
Шишкова Оксана - три золоті медалі, дві срібні;
Рептюх Ігор - дві золоті, одна бронзова;
Лук'яненко Віталій - дві золоті;
Радь Тарас - одна золота, одна срібна, три бронзові;
Ляшенко Людмила - одна золота, одна срібна;
Уткін Юрій - одна золота;
Прилуцька Ольга - дві срібні, дві бронзові;
Батенкова-Бауман Юлія - одна срібна, три бронзові;
Ковалевський Анатолій - одна срібна, два бронзові;
Яровий Максим - одна срібна, одна бронзова;
Рубановська Наталя - дві бронзові;
Суярко Дмитро - одна срібна;
Решетинський Ярослав - одна бронзова;
Буй Ірина - одна бронзова.
За підсумками двох етапів Кубку світу 2018 року кубки отримали
- у біатлоні: Шишкова та Лук'яненко;
- у лижних перегонах: Шишкова та Батенкова-Бауман.