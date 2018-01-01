Українські паралімпійці здобули 35 медалей на Кубку світу у Фінляндії

Троє українців отримали кубки за підсумками двох етапів

Національна паралімпійська збірна команда України успішно завершила змагання Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 2 по 9 лютого проходив у фінському місті Вуокатті. У доробку української команди 35 високих нагород, серед яких 10 золотих, 10 срібних і 15 бронзових медалей, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів



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Троє українців отримали кубки за підсумками двох етапів

Національна паралімпійська збірна команда України успішно завершила змагання Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 2 по 9 лютого проходив у фінському місті Вуокатті.

У доробку української команди 35 високих нагород, серед яких 10 золотих, 10 срібних і 15 бронзових медалей, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У передостанній день змагань українській команді вдалось завоювати чотири медалі: срібну та три бронзові.

9 лютого срібну медаль вдалося вибороти Оксані Шишковій. Бронзові нагороди завоювали Максим Яровий, Ярослав Решетинський і Юлія Батенкова-Бауман.

Найкраще від команди України на цьому етапі Кубку світу вступила Шишкова, котра виборола три золоті та дві срібні нагороди.

14 з 20-ти спортсменів вибороли для України 35 медалей, шість паралімпійців – найвищого ґатунку.

Загалом, результати національної паралімпійської збірної команди наступні:

Шишкова Оксана - три золоті медалі, дві срібні;

Рептюх Ігор - дві золоті, одна бронзова;

Лук'яненко Віталій - дві золоті;

Радь Тарас - одна золота, одна срібна, три бронзові;

Ляшенко Людмила - одна золота, одна срібна;

Уткін Юрій - одна золота;

Прилуцька Ольга - дві срібні, дві бронзові;

Батенкова-Бауман Юлія - одна срібна, три бронзові;

Ковалевський Анатолій - одна срібна, два бронзові;

Яровий Максим - одна срібна, одна бронзова;

Рубановська Наталя - дві бронзові;

Суярко Дмитро - одна срібна;

Решетинський Ярослав - одна бронзова;

Буй Ірина - одна бронзова.

За підсумками двох етапів Кубку світу 2018 року кубки отримали

- у біатлоні: Шишкова та Лук'яненко;

- у лижних перегонах: Шишкова та Батенкова-Бауман.