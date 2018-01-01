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    Українські паралімпійці здобули 35 медалей на Кубку світу у Фінляндії

    Троє українців отримали кубки за підсумками двох етапів
    Національна паралімпійська збірна команда України успішно завершила змагання Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 2 по 9 лютого проходив у фінському місті Вуокатті. У доробку української команди 35 високих нагород, серед яких 10 золотих, 10 срібних і 15 бронзових медалей, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів
    • Сьогодні, 20:22
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    Троє українців отримали кубки за підсумками двох етапів

    Національна паралімпійська збірна команда України успішно завершила змагання Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 2 по 9 лютого проходив у фінському місті Вуокатті.

    У доробку української команди 35 високих нагород, серед яких 10 золотих, 10 срібних і 15 бронзових медалей, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    У передостанній день змагань українській команді вдалось завоювати чотири медалі: срібну та три бронзові.

    9 лютого срібну медаль вдалося вибороти Оксані Шишковій. Бронзові нагороди завоювали Максим Яровий, Ярослав Решетинський і Юлія Батенкова-Бауман.

    Найкраще від команди України на цьому етапі Кубку світу вступила Шишкова, котра виборола три золоті та дві срібні нагороди.

    14 з 20-ти спортсменів вибороли для України 35 медалей, шість паралімпійців – найвищого ґатунку.

    Загалом, результати національної паралімпійської збірної команди наступні:

    Шишкова Оксана - три золоті медалі, дві срібні;
    Рептюх Ігор - дві золоті, одна бронзова;
    Лук'яненко Віталій - дві золоті;
    Радь Тарас - одна золота, одна срібна, три бронзові;
    Ляшенко Людмила - одна золота, одна срібна;
    Уткін Юрій - одна золота;
    Прилуцька Ольга - дві срібні, дві бронзові;
    Батенкова-Бауман Юлія - одна срібна, три бронзові;
    Ковалевський Анатолій - одна срібна, два бронзові;
    Яровий Максим - одна срібна, одна бронзова;
    Рубановська Наталя - дві бронзові;
    Суярко Дмитро - одна срібна;
    Решетинський Ярослав - одна бронзова;
    Буй Ірина - одна бронзова.

    За підсумками двох етапів Кубку світу 2018 року кубки отримали

    - у біатлоні: Шишкова та Лук'яненко;

    - у лижних перегонах: Шишкова та Батенкова-Бауман.

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