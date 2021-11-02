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    Визначився склад збірної України на домашній чемпіонат світу зі стрибків у воду

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    Оргкомітет затвердив такий логотип чемпіонату світу - Визначився склад збірної України на домашній чемпіонат світу зі стрибків у воду
    Оргкомітет затвердив такий логотип чемпіонату світу
    Фото з відкритих джерел

    В Києві нашу команду представлять сім спортсменів

    Юнацький чемпіонат світу в Києві зі стрибків у воду відбудеться у визначені терміни. Про це на засіданні Оргкомітету оголосив президент Федерації України з цього виду спорту Ігор Лисов.

    «Ми були готові приймати найкращих юних стрибунів з усього світу ще у грудні 2020 року, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Починаючи з 2017 року, Київ постійно виборює право бути господарем найпрестижніших турнірів і впевнений, що цього року, попри складні епідеміологічні умови, ми проведемо змагання на найвищому рівні», – заявив Лисов.

    На минулому чемпіонаті світу, нагадаємо, у синхронних стрибках з вишки бронзову медаль здобули Олег Сербін і Євген Науменко, повідомляє df-ua.org.

    Цього року Україну представлятимуть: група «А» (спортсмени 2002-2004 р.н.) – Анна Арнаутова, Данило Коновалов, Богдан Чижовський; група «В» (2005-2006 р.н.) – Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Аванесов, Владислав Клімко.

    Чемпіонат світу пройде в Києві з 2 до 9 грудня в Центрі спорту «Ліко». Участь у змаганнях вже підтвердили 30 країн.

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    Теги: Київ Олімпіада стрибки у воду чемпіонат світу Олексій Середа Олег Сербін Ігор Лисов
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    Визначився склад збірної України на домашній чемпіонат світу зі стрибків у воду