Визначився склад збірної України на домашній чемпіонат світу зі стрибків у воду

В Києві нашу команду представлять сім спортсменів

Юнацький чемпіонат світу в Києві зі стрибків у воду відбудеться у визначені терміни. Про це на засіданні Оргкомітету оголосив президент Федерації України з цього виду спорту Ігор Лисов.

«Ми були готові приймати найкращих юних стрибунів з усього світу ще у грудні 2020 року, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Починаючи з 2017 року, Київ постійно виборює право бути господарем найпрестижніших турнірів і впевнений, що цього року, попри складні епідеміологічні умови, ми проведемо змагання на найвищому рівні», – заявив Лисов.

На минулому чемпіонаті світу, нагадаємо, у синхронних стрибках з вишки бронзову медаль здобули Олег Сербін і Євген Науменко, повідомляє df-ua.org.

Цього року Україну представлятимуть: група «А» (спортсмени 2002-2004 р.н.) – Анна Арнаутова, Данило Коновалов, Богдан Чижовський; група «В» (2005-2006 р.н.) – Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Аванесов, Владислав Клімко.

Чемпіонат світу пройде в Києві з 2 до 9 грудня в Центрі спорту «Ліко». Участь у змаганнях вже підтвердили 30 країн.