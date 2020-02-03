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    Українські санкарі фінішували у п’ятірці Кубка світу

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    Олег-Роман Пилипів фінішував у десятці - Українські санкарі фінішували у п’ятірці Кубка світу
    Олег-Роман Пилипів фінішував у десятці
    Обласне відділення НОК Львівщини

    Наші майстри санного спорту сягнули найвищої вершини у кар’єрі

    У німецькому Вінтерберзі завершився шостий етап Кубка світу серед юнаків вікової категорії А з санного спорту. Недавній учасник юнацьких зимових Олімпійських ігор в Швейцарії Олег-Роман Пилипів посів високе восьмеме місце у суперництві з трьома десятками санкарів.

    Ще вище фінішували львівські двомісні екіпажі. Данило Марциновський/Ростислав Левкович посіли четверте місце, а Вадим Микиєвич/Богдан Бабура – п’яте.

    Результати львів’янин тим більш приємні, що вже за два тижні вони візьмуть старт на чемпіонаті світу серед юніорів. Він відбудеться в німецькому Обергофі.

     Читайте також: Українська сенсація в Німеччині: санкарка Туницька виграла етап Кубка світу
    Кубок світу Санний спорт Олег-Роман Пилипів Вадим Микиєвич Богдан Бабура Данило Марциновський Ростислав Левкович
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