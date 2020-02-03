Українські санкарі фінішували у п’ятірці Кубка світу
Олег-Роман Пилипів фінішував у десятці
Обласне відділення НОК Львівщини
Наші майстри санного спорту сягнули найвищої вершини у кар’єрі
У німецькому Вінтерберзі завершився шостий етап Кубка світу серед юнаків вікової категорії А з санного спорту. Недавній учасник юнацьких зимових Олімпійських ігор в Швейцарії Олег-Роман Пилипів посів високе восьмеме місце у суперництві з трьома десятками санкарів.
Ще вище фінішували львівські двомісні екіпажі. Данило Марциновський/Ростислав Левкович посіли четверте місце, а Вадим Микиєвич/Богдан Бабура – п’яте.
Результати львів’янин тим більш приємні, що вже за два тижні вони візьмуть старт на чемпіонаті світу серед юніорів. Він відбудеться в німецькому Обергофі.