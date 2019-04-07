Українські синхроністки здобули три золота на етапі Світової серії в Греції



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Марта Федина стала найкращою серед солісток Укрінформ

Ефектну крапку поставила Марта Федина

Українка Марта Федина перемогла на турнірі з синхронного плавання на етапі Світової серії FINA в Александруполісі (Греція).

Загальна оцінка українки склала 92,700 балів, що дозволило їй вибороти золоту медаль. Друге місце посіла італійка Лінда Черруті (90,1667), а бронзова медаль дісталася Жаклін Сімоне з Канади (85,6633).

Днем раніше українська збірна з синхронного плавання виграла в Александруполісі дві золоті медалі. Наші спортсменки посіли найвищі позиції з технічними програмами в дуеті і в групі.

На попередньому етапі Світової серії FINA в Парижі українська збірна з артистичного плавання виграла три золоті медалі в змаганнях дуетів та командних виступах.





