Українські сквошисти здобули 10 нагород на міжнародному турнірі у Білорусі

Дві з них є золотими, які здобули українські юніори

Минулими вихідними у Мінську (Білорусь) завершився другий щорічний міжнародний турнір зі сквошу Falcon Squash Cup 2018. Протягом чотирьох днів найсильніші ракетки України, Білорусі, Росії, Нідерландів та Швеції боролися за нагороди у 19 категоріях. Загалом участь у турнірі взяли близько 200 спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного



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Анастасія Костюкова

Дві з них є золотими, які здобули українські юніори

Минулими вихідними у Мінську (Білорусь) завершився другий щорічний міжнародний турнір зі сквошу Falcon Squash Cup 2018.

Протягом чотирьох днів найсильніші ракетки України, Білорусі, Росії, Нідерландів та Швеції боролися за нагороди у 19 категоріях.

Загалом участь у турнірі взяли близько 200 спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Незважаючи на жорстку конкуренцію, українські сквошисти здобули 10 нагород: дві золоті, п’ять срібних і три бронзові.

Переможцями Falcon Squash Cup 2018 стали юніори Юлій Лаукарт (BU17) та Ольга Котова (GU13).

Срібло привезли зі змагань Яна Стижко (W1), Юлія Жуковець (GU17), Олег Поздняков (BU15) та Анастасія Крикун (GU13, GU11). Остання стала єдиною українською спортсменкою, якій вдалось завоювати відразу дві нагороди.

За бронзовими медалями на п'єдестал піднімались Артур Сікора (BU19), Мілена Величко (GU13) та Анастасія Костюкова, яка виборола медаль у найбільш конкурентній категорії Women PSA.

«Я дуже задоволена результатом. Мені вдалось обіграти двох суперниць, які раніше завжди брали верх. Для мене це перемога!» - поділилася враженнями Анастасія.