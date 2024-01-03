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Українські спортсмени встановили національний рекорд на Турне чотирьох трамплінів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські спортсмени встановили національний рекорд на Турне чотирьох трамплінів
Євген Марусяк посів 26-те місце на третьому етапі кваліфікації, стрибнувши на 119,5 м і набравши 99 балів
фото з відкритих джерел

Два українські стрибуни з трампліна пройшли кваліфікацію на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів

Вперше в історії одразу два українські спортсмени вийшли в основний раунд Турне чотирьох трамплінів, що входить у програму Кубка світу.

На попередньому етапі українському стрибуну вперше за 14 років вдалося пройти в основний раунд – Віталій Калініченко показав 37-й результат і кваліфікувався далі.

В Інсбруку, де проходив третій етап кваліфікації, Калініченко зміг повторити свій результат. Також до нього долучився інший стрибун з трампліна – Євген Марусяк. Обидва українці фінішували у кваліфікації в топ-30 та з відривом пройшли до основного раунду Турне чотирьох трамплінів.

Віталій Калініченко посів 24-те місце. Він стрибнув на 120,5 м і набрав у сумі 102 бали. Євген Марусяк – 26-й, стрибнув на 119,5 м, набрав у сумі 99 балів.

Різниця між українцями полягала в поправці на вітер: Марусяк отримав на бал менше за умови, а також майже на два бали менше за дальність стрибка.

Загалом у кваліфікації етапу в Інсбруку змагалися 63 спортсмени, далі пройшли 50. Важливо, що вперше в історії одразу два українці подолали кваліфікацію та відібралися до основного раунду змагань.

Переміг у кваліфікації словенець Анце Ланішек – він єдиний показав результат далі ніж 130 м –  виконав стрибок на 134 м.

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Теги: спорт Кубок світу стрибки з трампліна Збірна України

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