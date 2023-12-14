Автор «Главкома» отримав престижну нагороду

Ілля Мандебура став найкращим спортивним журналістом року в категорії «електронне видання»

Статті Мандебури мали значний суспільний резонанс

Автор «Главкома» Ілля Мандебура став переможцем Всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів «Олімпійська Україна» у номінації «Найкращий спортивний журналіст року. Електронне видання». Про це йдеться на сайті Національного олімпійського комітету.

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Статті Мандебури мали значний суспільний резонанс. Зокрема, після публікації статті «Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць» під санкції РНБО потрапив один з її фігурантів – Раміль Габбасов.

Також фігурантом українських санкційних списків стали ще кілька титулованих російських спортсменів з матеріалів Іллі Мандебури. Зокрема, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Артур Далалоян.

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Крім того, Ілля є одним з редакторів проєкту Base of Ukrainian sports. Цей проєкт займається питанням пошуку та оприлюднення доказів щодо російських спортсменів, які підтримують агресію проти України. Так, від змагань були відсторонені двоє російських олімпійських чемпіонів з тхеквондо Владислав Ларін та Максим Храмцов, російська фехтувальниця Валерія Кобзєва та інші спортсмени РФ.

Зазначимо, у 2023 році Національний олімпійський комітет України відродив традицію відзначення найкращих спортивних журналістів і фотографів, які сприяють популяризації олімпійського руху.

Комісією НОК України «Преса та комунікації» було розглянуто конкурсні заявки у п’яти номінаціях: «Найкраще видання року», «Найкращий спортивний журналіст року», «Дебют у спортивній журналістиці «Відзнака імені Олександра Мащенка», «Спортивний телевізійний продукт», «Найкраща фотографія», та визначено 15 переможців.

Нагородження переможців конкурсу відбудеться 26 грудня в Олімпійському домі у Києві.