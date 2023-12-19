Промоутер назвав суперника Ломаченка в бою за титул чемпіона світу IBF

Ломаченко (ліворуч) володів титулами WBA, WBC та WBO в легкій вазі, здобувши перший титул у цій ваговій категорії у 2018 році

Попередньо датою поєдинку українського та австралійського боксера стане 13 квітня

Український боксер Василь Ломаченко погодив проведення поєдинку за звання чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF проти австралійця Джорджа Камбососа. Про це повідомив промоутер українця Боб Арум у коментарі Fight Hype.

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Попередньо датою поєдинку українського та австралійського боксера стане 13 квітня, однак наразі її офіційно не підтвердили. Сам бій має відбутися в Австралії, попередньо планувалося його проведення у Перті.

В очній зустрічі Ломаченко та Камбосос визначать наступного чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул став вакантним після того, як чемпіонські пояси звільнив Девін Гейні, який перейшов у першу напівсередню вагу.

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«Бій Василя Ломаченка з Джорджем Камбососом за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі у квітні в Австралії остаточно погодили», – зазначив Арум.

Бій проти Камбососа буде для Ломаченка першим з травня 2023 року. Тоді українець поступився за рішенням суддів у поєдинку з Девіном Гейні, який захистив чемпіонські пояси WBA, WBC, WBO та IBF.

Натомість Джордж Камбосос востаннє виходив на ринг влітку, коли переміг Максі Г'юза. Цьому поєдинку передували два бої проти того-таки Гейні, якому австралієць у 2022 році програв звання чемпіона світу в легкій вазі.

Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) – 35-річний український боксер. У жовтні 2020 року програв Теофімо Лопесу та втратив чемпіонські пояси WBA, WBC та WBO. Перший бій на професійному рівні дебютував у жовтні 2013 року.

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Ломаченко володів титулами WBA, WBC та WBO в легкій вазі, здобувши перший титул у цій ваговій категорії у 2018 році.

Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) – 30-річний австралійський боксер. Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. На професійному ринзі дебютував у 2013 році.

Єдиним суперником, який переміг Камбососа, залишається Девін Гейні, якій двічі завдав поразки австралійцю після 20 поспіль перемог на професійному рівні.

Нагадаємо, український боксер, ексчемпіон світу Василь Ломаченко веде переговори про бій із австралійцем Джорджем Камбососом за титул чемпіона світу в легкій вазі.