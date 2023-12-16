Росія відмовилася фінансувати нейтральних спортсменів, які виступлять на Олімпіаді

РФ не підтримуватиме спортсменів, які захотіли стати нейтральними

Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Олімпіади в нейтральному статусі

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив про повне припинення фінансування нейтральних атлетів. Про це пишуть росЗМІ.

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«ОКР повністю відмовляється від фінансування спортсменів, які захотіли стати нейтральними. Якщо спортсмен вирішив їхати на Олімпіаду, то йому потрібно дотримуватися правил МОК, де необхідно відмовитися від свого Олімпійського комітету», – сказав він.

Поздняков наголосив, що виплати від ОКР не стосуватимуться тих, хто прийняв умови МОК.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів:

вони зможуть змагатися тільки як «Індивідуальні нейтральні атлети» і тільки в особистих стартах;

атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024. Те саме стосується і персоналу збірних.

не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.

Як повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024 у час повномасштабної війни проти України.

Функціонер підтримав тезу про виняткову відповідальність за війну проти України російської влади. Водночас нагадав, що агресія РФ – не єдиний збройний конфлікт на планеті.