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Росія відмовилася фінансувати нейтральних спортсменів, які виступлять на Олімпіаді

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія відмовилася фінансувати нейтральних спортсменів, які виступлять на Олімпіаді
РФ не підтримуватиме спортсменів, які захотіли стати нейтральними
фото з відкритих джерел

Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Олімпіади в нейтральному статусі

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив про повне припинення фінансування нейтральних атлетів. Про це пишуть росЗМІ.

«ОКР повністю відмовляється від фінансування спортсменів, які захотіли стати нейтральними. Якщо спортсмен вирішив їхати на Олімпіаду, то йому потрібно дотримуватися правил МОК, де необхідно відмовитися від свого Олімпійського комітету», – сказав він.

Поздняков наголосив, що виплати від ОКР не стосуватимуться тих, хто прийняв умови МОК.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів:

  • вони зможуть змагатися тільки як «Індивідуальні нейтральні атлети» і тільки в особистих стартах;
  • атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024. Те саме стосується і персоналу збірних.
  • не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.

Як повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024 у час повномасштабної війни проти України. 

Функціонер підтримав тезу про виняткову відповідальність за війну проти України російської влади. Водночас нагадав, що агресія РФ – не єдиний збройний конфлікт на планеті.

Теги: спорт Олімпіада російські спортсмени Станіслав Поздняков

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