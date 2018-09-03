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    Українські тенісистки Козлова і Ястремська зіграють в основній сітці турніру в Чикаго

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    Українські тенісистки Козлова і Ястремська зіграють в основній сітці турніру в Чикаго

    Українськи продовжують виступ на харді в США

    Катерина Козлова (№87) в першому колі зустрінеться з третьою сіяною Заріною Діяс (№60). У минулому сезоні українка вже обігравала представницю Казахстану в півфіналі аналогічного турніру в китайському Даляні, де в результаті вона виграла титул.

    Даяна Ястремська (№98) на старті турніру зіграє проти француженки Полін Парментьє (№71), яка посіяна під п'ятим номером.

    Нагадаємо, найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла вийти у чвертьфінал US Open.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Козлова Даяна Ястремська
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