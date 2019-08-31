Українські важкоатлетки оформили золотий дубль на ліцензійному турнірі до Токіо-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україгські дівчата на шляху до Олімпу Федерація важкої атлетики України

Переможницями у своїх категоріях стали Ірина Дереха та Каміла Конотоп

В Німеччині цими днями триває міжнародний турнір «Cup of blue swords», який є рейтинговим до літніх Олімпійських Ігор в Токіо-2020. З двох золотих нагород стартували на змаганнях українці. Переможницями міжнародних змагань стали:

76 кг - Ірина Деха

55 кг - Каміла Конотоп

Ось такі стрункі дівчата "тягають залізо" міжнародних змагань

Сьогодні боротимуться за нагороди на німецькому помості Кирило Пирогов (96 кг) та Костянтин Рева (109 кг).

Зазначимо, що відбір на Літні Олімпійські Ігри 2020 року відбувається за новим форматом. Міжнародна Федерація важкої атлетики впровадила нову систему кваліфікації, яка грунтується на індивідуальних результатах спортсменів, а не на виступах національних команд на великих змаганнях. До Токіо-2020 потраплять по 14 кращих важкоатлетів у кожній ваговій категорії, згідно з очками, здобутими на рейтингових міжнародних змаганнях. Кваліфікаційний період завершиться в травні 2020 року.